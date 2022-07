Tudo que move é sagrado novela Pantanal: música de Jove e Juma

Quando o público começa a ouvir Tudo que move é sagrado novela Pantanal já sabe que vem cena de romance de Jove e Juma por aí. O amor da dupla no folhetim é embalado pela voz de Gabriel Sater, que regravou a canção com o maestro João Carlos Martins. E para quem não sabe “tudo que move é sagrado” não é o título da música, apenas o primeiro trecho da letra.

Tudo que move é sagrado novela Pantanal, qual o nome da música

O trecho Tudo que move é sagrado novela Pantanal é parte da canção Amor de Índio, esse é o verdadeiro nome da música. No folhetim, a música tema de Jove e Juma é cantada por Gabriel Sater, com o instrumental do maestro João Carlos Martins. Os dois já haviam apresentado sua versão da canção muito antes da estreia do remake na TV Globo. Em uma live especial, em julho do ano passado, Amor de Índio foi uma das atrações no concerto da orquestra Bachiana Filarmônica Sesi – SP.

Para quem não conhecia a canção antes, Amor de Índio não é novidade. Ela está nas paradas desde o final dos anos 1970 e foi composta por Beto Guedes em parceria com Ronaldo Bastos. Quem primeiro gravou a canção foi Beto Guedes, em um álbum que levou o mesmo nome da canção e foi lançado em 1978.

Agora em 2022, Gabriel Sater regravou a música e fez até videoclipe oficial para o lançamento. A canção é uma das favoritas do público que acompanha a novela. Antes do filho de Almir Sater lançar o vídeo, suas redes sociais eram lotados de comentários de fãs que pediam sua versão oficialmente em alguma plataforma de música. O vídeo saiu no dia 21 de maio e já soma mais de 708 mil visualizações e 30 mil curtidas.

Letra da música Amor de Índio, que começa com o trecho Tudo que move é Sagrado novela Pantanal:

Tudo o que move é sagrado

E remove as montanhas

Com todo o cuidado, meu amor Enquanto a chama arder

Todo o dia te ver passar

Tudo viver ao teu lado

Com o arco da promessa

Do azul pintado, pra durar Abelha fazendo mel

Vale o tempo que não voou

A estrela caiu do céu

O pedido que se cansou O destino que se cumpriu

De sentir seu calor

E ser todo Todo dia é de viver

Para ser o que for

E ser tudo Sim, todo amor é sagrado

E o fruto do trabalho

É mais que sagrado, meu amor A massa que faz o pão

Vale a luz do teu suor

Lembra que o sono é sagrado

E alimenta de horizontes

O tempo acordado, de viver No inverno, te proteger

No verão, sair pra pescar

No outono, te conhecer

Primavera, poder gostar

No estio, me derreter

Pra na chuva dançar

E andar junto O destino que se cumpriu

De sentir seu calor

E ser todo Sim, todo o amor é sagrado

Sim, todo o amor é sagrado

Sim, todo o amor é sagrado

Sim, todo o amor é sagrado

Assista o videoclipe oficial da música Amor de Índio, com o trecho Tudo que move é Sagrado novela Pantanal na voz de Gabriel Sater:

Trilha sonora de Pantanal 2022

A TV Globo já lhe fez o favor de publicar as canções da trilha sonora da novela em sua conta oficial na plataforma streaming Spotify. Por isso, você pode ouvir a qualquer hora e lugar e salvar nas suas playlists favoritas. As canções podem ser acessadas por usuários de contas gratuitas ou premium.

Para encontrar a playlist, procure por Pantanal na barra de pesquisa ou a própria conta da Rede Globo. Você também pode clicar no link abaixo e será redirecionado direto para a página oficial.

Além de Gabriel Sater, também aparecem na trilha sonora do folhetim Roberta Miranda, Maria Bethânia, Almir Sater, Sérgio Reis, Marília Mendonça, Alceu Valença, João Gomes, entre outros. Confira lista:

Tema Pantanal – Maria Bethânia

Comentário a respeito de John – Belchior

Como Dois Animais – Alceu Valença

Mensagem de Amor – Lucas Santana

Eu Tenho a Senha – João Gomes

Vaqueiro de Profissão – Jair Rodrigues

Assim os Dias Passarão – Almir Sater e Renato Teixeira

The Passenger – Iggy Pop

Não Negue Ternua – Zé Manoel e Luedji Luna

Chalana – Roberta Miranda

Boiada – Almir Sater

Comitiva Esperança – Sérgio Reis

Chuva no Pantanal – Mayck & Lyan

Deprê – Marília Mendonça

Amor de Índio – Gabriel Sater

Linda Flor – Jads & Jadson

Ribanceira – Chico Chico

Cavalo Preto – Sérgio Reis

Cheiro do Mato – Raí Saia Rodada

Desapaixonar – Jade Baraldo

Estranha Toada – Ney Matogrosso

Ciclo Vicioso – Yasmin Santo e Bruno & Marrone

Zero Saudade – Os Barões da Pisadinha e Maiara & Maraísa

Peabiru – Almir Sater

Dia Branco – Geraldo Azevedo

