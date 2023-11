Novela turca Amor Sem Fim vai ter nova temporada?

Sucesso não só em seu país natal, mas em todo o mundo, as novelas turcas também mantêm uma base fiel de fãs no Brasil. "Amor Sem Fim" (2015), trama disponível em plataformas de streaming, é um dos títulos que conquistaram o público, ávido para saber se a história terá continuação.

Vai ter uma terceira parte de Amor Sem Fim?

A novela Amor Sem Fim foi encerrada e não terá novos capítulos. Na Turquia, a trama foi exibida entre outubro de 2015 e junho de 2017, totalizando 74 capítulos. Os episódios foram ao ar na televisão turca com uma pequena pausa de três meses entre eles. Depois, a história foi exibida em outros países e chegou no streaming, inclusive no Brasil.

O folhetim ganhou outras edições e pode ter um número maior de episódios, como na HBO Max, onde a trama está disponível em 114 capítulos de uma única temporada. A novela também está sendo exibida de uma vez só no canal TNT Novelas, desde junho.

Apesar de ser um dos folhetins mais vistos não só na Turquia mas internacionalmente, vencendo o Emmy de Melhor Novela em 2017, o final da história foi bastante criticado por conta das escolhas controversas e por não ter entregado o desfecho feliz que o público esperava. Além disso, a imprensa turca aponta que os atores protagonistas Burak Özçivit e Neslihan Atagül mantém uma inimizade nos bastidores, apesar de formarem um casal na novela.

As novelas turcas não seguem todas um mesmo padrão de exibição. A maioria dos folhetins vão ao ar de uma vez só, assim como acontece no Brasil. O número de capítulos também pode variar bastante, com novelas bastante longas e outras mais curtas.

Como estão os atores de Kara Sevdae hoje?

Sete anos depois da exibição original da novela na Turquia, os atores protagonistas seguem trabalhando na televisão local. Hoje, Burak Özçivit, que interpretou Kemal, faz parte do elenco da série "O Otomano" (2019-2023), vivendo o personagem Osman Bey. A produção está na quinta temporada e segue em exibição no país natal do artista.

Nos anos anteriores, ele também foi protagonista do filme "Can Feda" (2018), no qual interpretou o capitão Alparslan, e em "Kardesim 2" (2017), continuação do longa-metragem de mesmo nome que ele participou em 2016. "Amor Sem Fim" segue como um dos principais trabalhos de sua carreira.

O famoso é casado com a atriz Fahriye Evcen desde 2017, com quem tem dois filhos: Karan, de 4 anos, e Kerem, nascido em 2023.

Neslihan Atagül, intérprete de Nihan, hoje está com 37 anos. A atriz também segue trabalhando na televisão e está no elenco da série "Doce Veneno" (2022), interpretando a protagonista Macide. Nesse ano, ela também esteve no filme "Ah, Belinda" (2023). Outros projetos mais recentes incluem o seriado "A Filha do Embaixador" (2019), "Dip" (2018) e o filme "O Que Restou de Você" (2015).

A artista é casada com o ator Kadir Doğulu desde 2016. Os dois se conheceram enquanto gravavam juntos a série "Fatih Harbiye" (2013).

Há anos circula na imprensa turca que os dois atores são brigados, apesar de terem vivido um casal apaixonado no folhetim, e que a esposa de Burak sentia ciúmes dela. Neste ano, os famosos se reuniram para participarem de um evento de caridade juntos, apesar das diferenças.

