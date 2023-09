Mexicana A Gata estreia nova faixa de novelas no SBT

Saiba quando começa a novela A Gata no SBT, com a atriz Maite Perroni - Foto: Reprodução/Divulgação

O SBT não tem vivido uma boa fase de audiência nos últimos tempos e por isso a programação do canal vai ganhar uma reformulação. Daniela Beyruti, vice-presidente do canal desde abril e filha de Silvio Santos, tem modificado a grade e por isso uma nova faixa de novelas mexicanas irá surgir para os fãs do gênero. A Gata abrirá o horário, ocupando o espaço do Fofocalizando, que vai começar mais cedo a partir do próximo mês. Veja quando a novela com Maite Perroni começa e como ficarão os horários.

Quando estreia novela A Gata no SBT em 2023

A novela A Gata vai estrear no dia 16 de outubro, às 16h15. A informação foi confirmada por uma chamada de TV da emissora anunciando a novidade. O folhetim foi originalmente ao ar no México em 2014 e ganhou sua primeira exibição no Brasil, também pelo SBT, entre agosto e dezembro de 2016.

Esta é a primeira reprise da trama por aqui, que no total contou com 122 capítulos, e se não for picotada na nova edição do canal deve chegar até o primeiro semestre de 2024. Em sua transmissão de sete anos atrás, a produção conseguiu uma média geral de 8 pontos, se o folhetim repetisse o mesmo sucesso poderia ajudar o canal, cujo as novelas atuais não estão conseguindo chegar aos 5 pontos de audiência.

Com a novidade na programação, o Fofocalizando, que fica no ar atualmente de 15h20 até 17h20, vai começar as 14h15 e terminará às 16h15 para ceder lugar para A Gata. É esperado que Rebelde, que é dono da faixa das 14h15, comece mais cedo, ainda sem definição exata. Os capítulos da produção mexicana estão sendo cortados por conta da baixa audiência e a primeira temporada já está prestes a acabar.

Meu Pecado, que vai ao ar às 17h20, continuará na mesma faixa com a estreia de A Gata. Também estrelada pela atriz Maite Perroni, a produção está no ar desde julho e ainda tem um longo caminho pela frente. Um refúgio para o Amor, que estreou em junho, por enquanto também permanece no mesmo horário, às 18h30.

Qual a história da novela A Gata?

Para quem perdeu a exibição de A Gata em 2016 e vai ver pela primeira vez, a história do folhetim segue os passos de uma mulher chamada Esmeralda, vivida por Maite Perroni, que mora em condições muito difíceis em um lixão. Todos a conhecem pelo nome de "A Gata" e ela é muito amiga de Paulo (Daniel Arenas), um rapaz rico que se aproximou ainda na infância e busca defendê-la. Ele até a ensina a ler e escrever, mas tenta manter tudo dos olhos julgadores da mãe.

Conforme a relação da dupla se desenvolve e eles vão crescendo e se tornando cada vez mais próximos, o que mais incomoda Pablo é a relação de Esmeralda com Dona Rita (Pilar Pellicer), já que a mulher explora a jovem e a obriga a pedir por esmolas desde pequena. Embora viva em condições degradantes, Esmeralda ainda é uma pessoa doce e encantadora. Paulo tenta lutar contra os sentimentos que tem pela moça, mas não consegue. O problema é que a mãe dele, Lorena (Laura Zapata), despreza a jovem por sua posição social e coloca obstáculos no caminho dos dois. A dupla então precisa lutar se quiser encontra um destino feliz.

O ator Daniel Arenas, que vive Paulo, o par romântico de Maite Perroni como Esmeralda em A Gata, esteve há pouco tempo nas telinhas do SBT, ele viveu o galã Otavio de Coração Indomável, reprisada em 2021. Já Perroni não dá nem tempo para o público sentir saudades. Nos últimos tempos, ela estrelou várias reprises do canal, Cuidado com o Anjo em 2022, Triunfo de Amor em 2021, e agora em 2023 Rebelde e também Meu Pecado.

Entre os nomes do elenco, também se destacam Laura Zapata, que vive a megera mãe de Paulo e é conhecida por obras como A Usurpadora, Cuidado com o Anjo e Rosalinda, Erika Buenfil, que aqui interpreta Perla, mulher que morou no lixão e teve uma conexão forte com Esmeralda e é conhecida por Amores Verdadeiros, Triunfo do Amor, Mar do Amor e muitas outras obras mexicanas, e Pilar Pellicer, que vive Rita, a mulher que explora a protagonista, e já deu às caras em Triunfo do Amor, A Madrasta, entre outros.

