Qual novela vai substituir Quando Chama o Coração na Record 2022

Os fãs de Elizabeth Thatcher (Erin Krakow) se despediram da protagonista da série canadense no final de 2021 e agora uma dúvida fica no ar: qual novela vai substituir Quando Chama o Coração na programação da Record? Emissora já escolheu substituta.

Qual novela vai substituir Quando Chama o Coração

A série brasileira “Todas as Garotas de Mim” vai assumir a faixa de horário que pertencia a Quando Chama o Coração na Record. A trama vai misturar passagens bíblicas com uma história atual.

Ainda não foi confirmado pela Record que a série será exibida exatamente às 21h45, mas é o que é se espera, pois a novela A Bíblia é a atual das 21h e já tem substituta: novela Reis. Além disso, Todas as Garotas de Mim vem sendo divulgada como produção do horário nobre da emissora.

Segundo o colunista do R7 Flávio Ricco, é esperado que a produção estreie em março e tenha 3 temporadas no total, somando 38 episódios.

Por enquanto, nenhuma nova novela assumiu a faixa de horário de Quando Chama o Coração, o folhetim A Bíblia aumentou seu tempo de exibição, que passou de capítulos de 45 minutos para 1 hora e 30 minutos, assim acabou assumindo temporariamente a faixa das 21h45.

Desde que a série foi finalizada, no dia 30 de dezembro de 2021, o cronograma do canal de Edir Macedo ficou da seguinte forma: novela A Bíblia com maior tempo de tela e uma atração diferente por dia na faixa das 22h30, que até pouco tempo atrás pertencia A Fazenda 13.

De acordo com a programação oficial da TV Record, a semana do canal está da seguinte maneira:

Segunda-feira: novela A Bíblia e em seguida Aeroporto – Área Restrita

Terça-feira: novela A Bíblia e depois Cine Record Especial

Quarta-feira: novela A Bíblia e em seguida Quilos Mortais

Quinta-feira: novela A Bíblia e em seguida Repórter Record Investigação

Sexta-feira: novela A Bíblia e depois Super Tela

Quando começa a 9ª temporada de Quando Chama o Coração?

Quando Chama o Coração foi finalizada na Record TV, mas a história de Elizabeth e a pequena cidade de Hope Valley ainda não acabou. Em 2022 serão lançados os novos capítulos da produção, porém ainda não se sabe que mês e dia será a estreia da 9ª temporada.

Até agora, o canal Hallmark já divulgou algumas imagens e pequenos teasers do novo ano da série, mas informou apenas que os momentos inéditos aparecerão nas telinhas ainda este ano. No Brasil, não se sabe quando estes episódios inéditos chegarão, a Record TV não informou por enquanto se pretende comprar os direitos de exibição da 9ª temporada. Quando Chama o Coração entrou na programação da Record para substituir Topíssima.

Assista as primeiras cenas divulgadas da temporada:

