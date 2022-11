Novelas do SBT da tarde 2022: veja a programação de novembro

Maria Esperança (2007) está entre as novelas do SBT - Foto: Reprodução/SBT

Maria Esperança (2007), Cristal (2006), Cuidado com o Anjo (2008) e Vencer o Desamor (2020) são as novelas do SBT da tarde. À noite, o canal exibe Poliana Moça (2022) e a reprise de Cúmplices de Um Resgate (2015). Por enquanto, a emissora ainda não anunciou mudanças na grade para o mês de novembro.

Maria Esperança (2007) está entre as novelas do SBT de novembro

A programação vespertina da emissora de Silvio Santos começa com a reprise Maria Esperança às 13h, horário de Brasília. O folhetim é exibido logo após o Primeiro Impacto e fica no ar por 1h.

A trama gira em torno da personagem de nome Maria, que vende flores e bilhetes de loteria na rua para sustentar sua família. Abandonada pela mãe ainda criança, ela convive com o pai é alcóolatra e seus irmãos Guilherme, um garoto revoltado, Isabel, uma jovem fútil, e André, um menino de princípios e sensato.

A vida da mocinha muda quando o ricaço Santiago deixa para ela toda a sua fortuna. Maria se apaixona por Eduardo, primo do milionário, mas os dois precisam lidar com Malvina, que quer arrancar o dinheiro da protagonista.

Cristal (2006)

As novelas do SBT seguem com Cristal, às 14h, horário de Brasília. Os episódios tem duração de 1h20 e ficam no ar até 15h20, horário que começa o programa Casos de Família.

Em Cristal, Vitória Ascânio (Bete Coelho) é uma estilista de sucesso que guarda um segredo do passado: ela era uma mulher muito humilde que teve uma filha com o religioso Ângelo de Jesus (Ricardo Monastero) antes dele ir pro seminário.

A garotinha foi doada para um orfanato, onde cresceu. Quando adulta, ela sonha em ser modelo e acaba contratada para trabalhar com Vitória, sem saber do parentesco entre elas.

Cuidado com o Anjo (2008) está entre as novelas do SBT de novembro

A programação das novelas do SBT volta às 17h20, horário de Brasília, com Cuidado com o Anjo. Os capítulos ficam no ar por 1h10, até às 18h30.

Na trama, Malú (Maite Perroni) é uma menina que foi entregue ao padre Anselmo (Miguel Córcega) por sua mãe, que acreditava estar à beira da morte e não poderia criar a garota. Ela vai para um orfanato, mas resolve fugir e passa a viver nas ruas, mas acaba sendo atacada por um homem bêbado que lhe deixa traumatizada e com medo dos homens.

Até que, quando adulta, ela se apaixona pelo psicanalista João Miguel (William Levy), mas precisa enfrentar a sogra Ofélia (Laura Zapata), que reprova o relacionamento dos dois.

Vencer o Desamor (2020)

A programação da tarde termina com a novela inédita Vencer o Desamor, às 18h30, horário de Brasília. Os capítulos tem 1h45 de duração.

A história gira em torno de quatro personagens femininas, Bárbara (Daniela Romo), Ariadna (Claudia Álvarez), Dafne (Julia Urbini) e Gema (Valentina Buzzurro), de diferentes classes sociais, que seus caminhos se cruzam ao longo de suas jornadas.

A novela é parte de uma franquia, que também conta com os títulos encer el Miedo (2020), Vencer el Pasado (2021) e Vencer la Ausencia (2022).

Novelas do SBT da noite

A grade do SBT termina com a exibição da novela inédita Poliana Moça, produzida e exibida pelo canal de Silvio Santos neste ano. Os capítulos vão ao ar de segunda a sábado às 20h30, horário de Brasília.

A história é a continuação de As Aventuras de Poliana (2018), novelinha juvenil de sucesso protagonizada por Sophia Valverde. Na nova temporada, o público acompanha a personagem principal lidando com os dilemas da adolescência.

A programação termina com a reprise Cúmplices de Um Resgate (2015), às 21h30, horário de Brasília, que conta a história das gêmeas Manuela e Isabela (Larissa Manoela), que se separam ao nascimento e só se reencontram 12 anos depois.