Quando passou a novela Senhora do Destino?

Senhora do Destino está de volta para uma reprise no canal Viva. A trama de Aguinaldo Silva foi um fenômeno de audiência em sua exibição exibição original e é lembrada até hoje pela história envolvente e personagens icônicas. O folhetim também já foi reprisado duas vezes no Vale a Pena Ver de Novo. Afinal, quando foi que a trama passou pela primeira vez?

Que ano passou a novela Nossa Senhora do Destino?

A novela Senhora do Destino foi exibida pela primeira vez entre junho de 2004 e março de 2005, na faixa das 20h, com 221 capítulos. O folhetim foi dirigido por Wolf Maya. A trama fechou com média de 50,5 pontos no Ibope, sendo esta a maior audiência da década e não superada pelas novelas que vieram depois até os dias atuais.

Além do número considerado satisfatório para a faixa, a história de Maria do Carmo (Suzana Vieira) e Nazaré (Renata Sorrah) repercutiu entre os espectadores e rende memes que são usados até hoje pelos internautas - um dos mais conhecidos é o da Nazaré confusa.

Dividida em duas fases, a audiência acompanha a busca de Maria do Carmo por sua filha, roubada quando recém-nascida por Nazaré.

Na primeira parte, Maria do Carmo é abandonada pelo marido com os cinco filhos e decide se mudar de Pernambuco para o Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor. A protagonista chega na capital fluminense no dia da decretação do Ato Institucional nº 5 (AI-5), o que causa um grande tumulto no centro da cidade.

Um de seus filhos leva uma pedrada na cabeça por acidente e precisa ser levado ao hospital. Ela conhece Nazaré enquanto se abriga em uma casa abandonada, que finge ser enfermeira e promete cuidar dos outros filhos da protagonista enquanto ela leva o menino para ser atendido no pronto-socorro.

Só que Nazaré rouba Lindalva, filha de Maria do Carmo, e some no mundo. Enquanto isso, a protagonista é confundida com um dos manifestantes pela polícia e é levada presa.

Há uma passagem de tempo de mais de 20 anos que dá início a segunda fase da novela. Maria do Carmo se tornou uma mulher bem-sucedida, dona de uma loja de construção. Ela também mantém um relacionamento com Dirceu (José Mayer).

Já Nazaré batizou Lindalva de Isabel (Carolina Dieckmann), com quem mantém uma relação de cumplicidade. A jovem não desconfia de que não é filha da vilã e que foi roubada quando criança.

Até que um dia, um fotógrafo que estava na manifestação no centro do Rio de Janeiro mostra uma foto para Dirceu na qual Nazaré aparece vestida de enfermeira com uma criança no colo.

Relembre a abertura de Senhora do Destino:

Que dia estreia a novela da Nazaré no Viva?

Senhora do Destino estreia em 13 de março, às 22h50, horário de Brasília. O capítulo é reprisado no dia seguinte às 13h30. A trama chega para substituir Caminho das Índias.

Essa será a primeira reprise de Senhora do Destino no Viva e a terceira na televisão de modo geral - a obra ganhou uma edição especial em 2009 e outra em 2017 no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo. Todos os episódios também estão disponíveis para os assinantes do Globoplay.

Além de Senhora do Destino, o Viva passa a exibir a partir deste mês a novela A Sucessora (1974), outra obra protagonizada por Suzana Vieira. A história é de autoria de Manoel Carlos e foi escolhida em homenagem aos 90 anos do autor responsável por vários sucessos da Globo.

Também continuam na grade Malhação 1998, Malhação 2010, Coração de Estudante (2002), Força de Um Desejo (1999), Bambolê (1987) e Maria do Bairro (1995). A próxima estreia do Viva acontece em junho, com Corpo Dourado (1998), protagonizada por Cristiana Oliveira.