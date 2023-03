Amar a Morte (à direita) ficará no lugar de Maria do Bairro (à esquerda) no canal Viva - Foto: Reprodução/Divulgação

Qual novela vai substituir Maria do Bairro no Viva em março de 2023

A novela Maria do Bairro está com os dias contados na programação do canal Viva. A partir do final de março, a faixa de horário será assumida por outra produção mexicana, Amar a Morte. A produção é estrelada por Angelique Boyer, protagonista de diversas obras latinas de sucesso.

Novelas do Viva em março de 2023

Quando estreia a substituta de Maria do Bairro no Viva

A novela Amar a Morte vai substituir Maria do Bairro no Viva a partir do dia 27 de março de 2023. A informação já foi confirmada pelo canal. A exibição será de segunda a sexta-feira às 20h30 e as reprises ocorrem às 11h45 e 03h00 durante a semana e aos sábados entre 08h15 e 12h20.

Maria do Bairro está desde o dia 16 de novembro de 2022 no ar. Esta é a primeira reprise do folhetim mexicano sob os diretos do Grupo Globo. Antes, a novela estava com o SBT, que a exibiu várias vezes.

Foi aqui que pediram mais novela mexicana? ✨ "Amar A Morte" é a minha próxima novela internacional e estreia 27/3, a partir de 20h30, no lugar de "Maria do Bairro" 📺 #AmarAMorteNoVIVA pic.twitter.com/OHcn0Vov6i — VIVA (@canalviva) March 3, 2023

Sobre o que é Amar a Morte?

A história de Amar a Morte gira em torno da ligação entre a morte de três homens totalmente diferentes, mas que acabam conectados.

O magnata Leon (Alexis Ayala) é assassinado a facadas no dia de seu casamento. Distante, nos Estados Unidos, um assassino chamado Macario Valdés (Michel Brown) é executado na cadeira elétrica. Ao mesmo tempo, um professor de antropologia, Beltrán (Arturo Barba), sofre um acidente de carro com a esposa.

De repente, Leon acorda no corpo de Macario e tem sua alma presa no corpo de Beltrán. Agora, é necessário descobrir o que fazer para resolver o problema.

Amar a Morte é uma nova versão da produção colombiana "Em cuerpo ajeno" dos anos 1990, que já inspirou outras obras latinas, como "El cuerpo del deseo" e "Em outra piel".

Assista ao trailer:

Horário das novelas da Globo 2023

Amar a Morte online - Onde assistir fora o canal Viva

Caso nem queira esperar Maria do Bairro acabar no Viva e já opte por começar a assistir Amar a Morte agora mesmo, é possível. O folhetim completo está disponível no catálogo da Globoplay desde 2022.

A produção está disponível para qualquer assinante da plataforma, seja dos planos mais baratos aos mais caros do streaming. Os valores variam de R$ 19,90 a R$ 89,90, oferecendo planos anuais, mensais e combos.

Para assinar, é só acessar a Globoplay, clicar em "entrar" na aba lateral e criar um cadastro. Depois, siga para a página de planos do portal e escolha qual se encaixa melhor no seu bolso. O site aceita cartões de crédito e débito.

Como termina a novela Maria do Bairro?

No último capítulo de Maria do Bairro, a megera Soraya tenta machucar a protagonista vivida por Thalía mais uma vez. Ela prende a mulher como refém e aponta uma arma para a mocinha.

Para piorar a situação, Soraya espalha gasolina pela cabana e ameaça colocar fogo no local para acabar com a vida da rival. "Acabou, chegou o seu fim", diz a vilã. Soraya começa a torturar Maria do Bairro, acendendo um fósforo atrás do outro, deixando a mulher em pânico.

Luis Fernando invade a cabana e confronta Soraya. A megera consegue o que quer e ateia fogo ao lugar. Porém, quem se dá mal é ela, que começa a pegar fogo depois que as chamas atingem seu vestido. Maria do Bairro e Luis Fernando conseguem fugir abraçados e a vilã morre.

Após Soraya deixar a cena, o casal casal protagonista finalmente é deixado em paz. Dois meses se passam na trama e os protagonistas fazem uma festa para comemorar mais um ano de união. Outro final feliz é o de Alicia, que volta a andar depois de uma cirurgia.

