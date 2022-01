Novelas do Viva em fevereiro de 2022 traz o Beijo do Vampiro (2002) - Foto: Reprodução/Globo

Novelas do Viva em fevereiro 2022: veja a programação e horários

Fevereiro de 2022 traz novidades para quem acompanha as novelas do Viva. Dois novos títulos chegam ao canal para substituir Sonho Meu e Paraíso Tropical, que estão prestes a acabar. Malhação, Páginas da Vida e Amor com Amor Se Paga seguem na grade. Abaixo, veja a lista completa.

Malhação – Novelas Viva fevereiro 2022

Atualmente, o Viva exibe duas temporadas de Malhação, uma de 1996 e outra de 2009.

Os episódios da temporada de 1996 vão ar de segunda a sexta, às 11h40 e 16h45, horário de Brasília, com reprise às 02h35. Aos sábados, os episódios da semana são reprisados entre 10h e 12h.

Já os capítulos de Malhação – Múltipla Escolha (2009) passam de segunda a sexta, às 12h05 e 17h20, horário de Brasília, com reprise às 03h10. Aos sábados, os episódios da semana são reprisados entre 7h15 e 09h15.

O Beijo do Vampiro no Viva em 2022

A partir de 28 de fevereiro, a novela O Beijo do Vampiro (2002) substitui Sonho Meu (1994) na faixa de horário das 12h50. Sucesso do horário das sete, o folhetim foi escrito por Antônio Calmon e foi exibido pela primeira vez na Globo entre agosto de 2002 e maio de 2003.

A história gira em torno da princesa Cecília (Flávia Alessandra), que viveu no século XII. No dia de seu casamento com o conde Rogério (Thiago Lacerda), o vampiro Bóris (Tarcísio Meira) mata o noivo e toda a família dela. Abalada, a protagonista se suicida. Quando os personagens reencarnam, o vilão volta a reencontrar e perseguir a amada.

Páginas da Vida – Novelas Viva fevereiro 2022

Páginas da Vida segue na programação do canal. A novela foi escrita por Manoel Carlos e exibida pela Globo entre julho de 2006 e março de 2007.

No Viva, está sendo exibida de segunda a sábado, às 13h30, horário de Brasília, com reprise às 23h. Aos domingos, os episódios da semana são reprisados entre 18h10 e 22h45.

Amor com Amor se Paga vai passar no Viva

Amor com Amor se Paga segue no ar de segunda a sábado, às 14h30, horário de Brasília, com reprise às 00h55. Aos domingos, os episódios da semana são reprisados entre 23h40 e 03h45.

A trama é a mais antiga em exibição atualmente. A novela foi ao ar entre março e setembro de 1984 e é de autoria de Ivani Ribeiro.

Alma Gêmea será reprisado no Viva em 2022

O folhetim de Walcyr Carrasco entra na programação a partir de 31 de janeiro, na faixa de horário das 15h20. Alma Gêmea, no ar entre junho de 2005 e março de 2006 na Globo, entra para substituir Paraíso Tropical.

Na história, Rafael (Eduardo Moscóvis) se vê extremamente deprimido ao perder o amor da sua vida Luna (Liliana Castro) durante um assalto armado pela vilã Cristina (Flávia Alessandra). O que ele não esperava é que sua alma gêmea reencarnaria anos depois como Serena (Priscila Fantin), uma índia. Os dois se reencontram e se apaixonam.

