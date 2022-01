Próxima novela do Viva: quando começa a substituta de Paraíso Tropical

A próxima novela do Viva começará em breve e vai substituir Paraíso Tropical na programação diária do canal. Alma Gêmea foi originalmente ao ar de junho de 2005 a março de 2006 e agora será exibida no período vespertino do Viva, com reprises noturnas e também reexibições ao longo do cronograma do fim de semana.

Quando começa a próxima novela do Viva?

O primeiro capítulo da reprise de Alma Gêmea vai estrear no dia 31 de janeiro de 2022, próxima segunda-feira. O folhetim vai substituir Paraíso Tropical e assim assumirá a faixa das 15h00 do canal Viva, de segunda a sábado, com reprises às 23h45 nestes dias.

Aos domingos, todos os capítulos exibidos na semana serão transmitidos novamente, desta vez um atrás do outro, em uma espécie de “maratona”. Esta reexibição acontece a partir do 12h30 e fica no ar até às 18h15, horário em que atualmente são reprisados os capítulos da semana de Páginas da Vida.

Para quem não se lembra, Alma Gêmea foi uma das obras mais famosas do autor Walcyr Carrasco, também conhecido por Verdades Secretas, Êta Mundo Bom!, Chocolate com Pimenta, O Cravo e a Rosa, agora em reprise nas tarde da Globo, entre outras novelas.

O começo da trama da próxima novela do Viva se passa nos anos 1920, quando a jovem bailarina Luna (Liliana Castro) morre em uma tragédia, em decorrência da inveja da prima sem escrúpulos Cristina (Flávia Alessandra). Casada com seu grande amor Rafael (Eduardo Moscovis), a jovem deixa para trás também um filho, mas 20 anos depois reencarna em Serena (Priscila Fantin), que conhece Rafael e se apaixona.

Como assistir

O canal Viva é um canal da TV fechada, por isso não é possível assisti-lo de graça. Para conferir a próxima novela do Viva será necessário ter o canal em seu pacote de TV por assinatura ou o plano Globoplay + Canais ao Vivo da plataforma streaming da emissora.

No caso da TV a cabo, o valor irá variar de acordo com cada empresa que presta o serviço e também o pacote que você escolher. Para quem opta por essa escolha, é possível assistir as novelas do canal Viva apenas ao vivo, ou seja, durante a exibição na televisão.

Já quem escolhe pagar a Globoplay, pode assistir ao vivo a exibição pela aba “Agora na TV” ou depois, quando o capítulo for adicionado ao catálogo, logo após a transmissão nas telinhas. Neste pacote especial, o cliente da Globoplay paga R$ 49,90 por mês ou 12x de R$ 42,90 no plano anual.

Relembre:

Quando acaba Paraíso Tropical

A novela Paraíso Tropical será finalizada até o dia 30 de janeiro no canal Viva. Dos dias 24 a 29 de janeiro, segunda a sábado, são exibidos os capítulos finais do folhetim, enquanto no dia 30, domingo, é reprisado a última semana inteira da obra de Gilberto Braga e Ricardo Linhares.

O último capítulo da novela foi originalmente ao ar no dia 28 de setembro de 2007, na época o folhetim estava em exibição desde o dia 5 de março de 2007, somando no total 179 capítulos.

Próximas novelas do Viva em 2022

Alma Gêmea não é a única próxima novela do canal Viva em 2022, O Beijo do Vampiro também está confirmado pelo canal. O folhetim estrelado por Flávia Alessandra, Thiago Lacerda e Tarcísio Meira vai estrear no dia 28 de fevereiro de 2022, substituindo a exibição de Sonho Meu.

Depois de O Beijo do Vampiro, é esperado que a faixa de horário das 12h40 seja ocupada por Coração de Estudante.

Atualmente, o canal Viva exibe as novelas Paraíso Tropical, Páginas da Vida, Malhação 1996, Malhação – Múltipla Escolha 2009, Sonho Meu e Amor com Amor se Paga. Além da minissérie A Casa das Sete Mulheres e as séries A Grande Família, Toma Lá, Dá Cá, Sítio do Picapau Amarelo, Sandy & Júnior, Chapa Quente, A Diarista, entre outras.

