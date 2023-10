Novelas do Viva em novembro de 2023 tem reprise de América

O mês de novembro de 2023 trará novidade na grade do Viva, que contará com a estreia de América, de Gloria Perez. O canal continuará ainda com outras produções badaladas entre os noveleiros, como História de Amor, de Manoel Carlos, Escrito nas Estrelas, de Elizabeth Jhin, entre outras.

Quando começa a novela América no Viva em novembro

A novela América vai exibir seu primeiro capítulo no canal Viva no dia 27 de novembro, segunda-feira. O folhetim vai assumir a faixa das 22h50 no lugar de Senhora do Destino de segunda a sábado, contando com reprises diárias às 13h45, e maratona com os capítulos da semana aos domingos, a partir das 19h00. Esta será a primeira reprise do folhetim de 2005, que teve 203 capítulos no total.

A história segue os passos de Tião (Murilo Benício) e Sol (Deborah Secco), dois jovens de origem humilde que buscam ascender na vida. Eles se apaixonam perdidamente à primeira vista, mas a vida faz com que eles precisem se separar, pois ela resolve partir em uma viagem que a fará tentar atravessar a fronteira dos Estados Unidos ilegalmente.

Ele, que é peão profissional de rodeio, fica no Brasil. Seu objetivo é conquistar o título de campeão, para dar a sua família o conforto que seu pai não pôde. Enquanto isso, Sol vive um verdadeiro inferno para realizar seu sonho de ir aos Estados Unidos, onde ela acredita que terá mais oportunidades e será feliz.

Programação de novelas do Viva em novembro de 2023

América é a única estreia de novela do mês de novembro de 2023 no Viva, mas isso não significa que não há outras grandes obras em exibição no canal durante este período. Algumas produções estão há vários meses no ar e já chegaram na reta final, como Sexo dos Anjos, e outras estrearam há menos tempo e ainda tem longo caminho, como História de Amor.

- 12h15 - História de Amor: o folhetim da faixa especial de Manoel Carlos, às 12h15 e reprise às 02h00, entrou na grade do Viva no final de agosto e mostra a trama de Helena (Regina Duarte) e Joyce (Carla Marins), mãe e filha com um relacionamento cheio de altos e baixos.

- 13h00 - Corpo Dourado: no ar desde junho, Corpo Dourado é exibida às 13h00, com reprise a partir de 1h15 e maratona aos domingos às 9h20. A trama segue a vaqueira Selena (Cristiana Oliveira), uma romântica que busca por um grande amor.

- 14h40 - O Sexo dos Anjos: com previsão para terminar até o começo de dezembro, O Sexo dos Anjos é exibida às 14h40 de segunda a sábado, com reprises a partir de 00h30. O folhetim segue os passos de emissário (Felipe Camargo) que visita a terra para buscar Isabela (Isabela Garcia), mas acaba apaixonado por ela.

- 15h30 - Escrito nas Estrelas: no ar desde julho, Escrito nas Estrelas vai ao ar de segunda a sábado na faixa das 15h30, com reprise em formato maratona nos domingos às 14h15. A trama mostra o plano de um pai (Humberto Martins) de usar o esperma congelado do filho para conseguir um neto depois que o herdeiro morre em um acidente.

- 16h15 -Malhação 2010: prevista para acabar em dezembro, o folhetim jovem passa de segunda a sexta-feira às 16h15 e traz a história de um casal com vidas totalmente diferentes. Pedro (Bruno Gissoni) é da periferia e ganha uma bolsa de estudos para o colégio Primeira Opção, em que conhece Catarina (Daniela Carvalho), uma garota de classe média.

- 20h30 - Cair em Tentação: no ar desde agosto, a trama que substituiu Amar a Morte no canal Viva é exibida às 20h30 de segunda a sábado, com reprises às 11h30 e 03h00. O folhetim mexicano conta a história da família de dois casais, que se desestrutura depois que uma infidelidade é revelada.

- 22h50 - América: trama estreia no dia 27 de novembro, na faixa das 22h50, e traz a história do casal Tião e Sol.

A partir do próximo mês, a novela Malhação 2011 vai substituir Malhação 2010 na faixa das 16h15, de segunda a sexta-feira, com reprises às 11h00 e 03h50. A estreia está marcada para o dia 11 de dezembro.

