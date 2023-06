Novo horário: que horas começa Chocolate com Pimenta hoje

Veja horário de Chocolate com Pimenta hoje, segunda-feira, 26/06, e dos últimos capítulos da novela no Edição Especial - Foto: Reprodução/Globo

Os fãs de Chocolate com Pimenta já devem se preparar para se despedir do folhetim, que termina nos próximos dias. Hoje, segunda-feira, 26 de junho, a trama de Walcyr Carrasco já começa a dividir a faixa do Edição Especial com sua substituta, Mulheres de Areia, por isso o horário da novela vai mudar e seus últimos capítulos terão tempo reduzido na programação da Globo. Veja o cronograma completo!

Qual o horário de Chocolate com Pimenta hoje?

Em sua última semana no ar, a reprise de Chocolate com Pimenta trocou de lugar com a nova atração da faixa e por isso não começa mais depois do Jornal Hoje. Nesta segunda-feira, o folhetim tem início às 15h05, depois da estreia de Mulheres de Areia. O capítulo terá apenas 25 minutos e terminará às 15h30, quando cederá espaço para o filme Um Senhor Estagiário na Sessão da Tarde.

Amanhã, terça-feira, Chocolate com Pimenta começará mais tarde, às 15h30, e novamente terá apenas 25 minutos de capítulo. Não haverá Sessão da Tarde amanhã por conta da convocação da Copa do Mundo feminina. Na quarta-feira, a novela de Walcyr Carrasco volta a passar a partir das 15h05, entre Mulheres de Areia e a Sessão da Tarde.

O último capítulo de Chocolate com Pimenta vai ao ar na sexta-feira, 30 de junho, e não será reexibido. Caso perca, precisará conferir a atração no catálogo da Globoplay, que libera o conteúdo apenas para os assinantes do serviço.

A partir do dia 3 de julho, a próxima segunda-feira, Mulheres de Areia assume de vez a faixa do Edição Especial e é exibida sozinha, aumentando o tempo de exibição de seus capítulos, que nesta primeira semana será de apenas 20 minutos - com exceção de terça-feira, que contará com um capítulo de 45 minutos.

Programação da semana

ÚLTIMOS capítulos de Chocolate com Pimenta

Segunda-feira, 26 de junho - 15h05 a 15h30

Terça-feira, 27 de junho - 15h30 - 15h55

Quarta-feira, 28 de junho - 15h05 a 15h30

Quinta-feira, 29 de junho - 15h05 a 15h30

Sexta-feira, 30 de junho - 15h05 a 15h30 - FINAL

PRIMEIROS capítulos de Mulheres de Areia

Segunda-feira, 26 de junho - 14h45 a 15h05

Terça-feira, 27 de junho - 14h45 a 15h30

Quarta-feira, 28 de junho - 14h45 a 15h05

Quinta-feira, 29 de junho - 14h45 a 15h05

Sexta-feira, 30 de junho - 14h45 a 15h05

Relembre - Qual o ano e a história da novela Mulheres de Areia?

O que vai acontecer no final de Chocolate com Pimenta

No capítulo de hoje, o primeiro da dobradinha entre Chocolate com Pimenta e Mulheres de Areia na programação, o público vai acompanhar o conflito de Aninha e Danilo após a separação do casal - por conta de um quadro falso de Olga. Danilo vai exibir os direitos de pai em relação a Tonico (Guilherme Vieira) e ainda ameaçará a mocinha de tomar a guarda do garoto.

Aninha então vai decidir fugir da cidade de Ventura para não perder o filho e começará os preparativos para partir com o garoto no balão de Miguel (Caco Ciocler). Enquanto isso, Danilo vai atrás de Olga e pedirá a megera em casamento.

Porém, o noivado da dupla não vai durar muito, pois no capítulo de amanhã Danilo vai descobrir a verdade. Ele será procurado por Guilherme (Rodrigo Faro), Bernardo (Kayky Brito) e Peixoto (Angelo Paes Leme), que o levarão até o palhaço do circo (Jorge Fernando), que confessará ter pintado o quadro em que Aninha aparece nua.

No próximo capítulo, Danilo terminará tudo com Olga e será bastante duro com a vilã, além de dar um sermão também em sua tia Barbara (Lilia Cabral), que fez parte do plano para tentar separar o casal protagonista de Chocolate com Pimenta. O rapaz correrá atrás da amada, mas será tarde demais, pois ela já terá partido no balão de Miguel.

Nos últimos capítulos de Chocolate com Pimenta, Danilo tirará a sorte grande, pois o vento levará o balão de volta para a cidade e ele conseguirá reencontrar Aninha para pedir perdão. O casal vai se acertar e retomará o casamento, que desta vez não se desfará mais. Para fechar com chave de ouro, a mocinha vai engravidar do amado e desta vez dará a luz a uma menina, que será batizada de Carmen, o nome da avó da loirinha.

