Que dia começa Mulheres de Areia 2023?

A reprise de Mulheres de Areia já tem data para entrar na grade da Globo. A trama de Ivani Ribeiro, sucesso em 1993, ganha uma terceira exibição na emissora e chega para substituir "Chocolate com Pimenta" (2003) a partir de junho.

Quando estreia Mulheres de Areia na Globo?

Mulheres de Areia começa em 26 de junho, segunda-feira, às 14h45, horário de Brasília. Na primeira semana de exibição, o folhetim divide o horário com os capítulos finais de Chocolate com Pimenta. A partir do dia 3, a novela passa a ocupar toda a faixa de horário.

O folhetim é um remake da história da mesma autora e com o mesmo nome exibida originalmente em 1973 na TV Tupi. A segunda versão da novela se tornou um sucesso assim como sua primeira edição, atingindo 49.18 pontos de média de audiência.

As protagonistas da trama são as irmãs gêmeas Ruth e Raquel, vividas pela atriz Glória Pires. Ruth é a mocinha, uma mulher bondosa e amorosa. Já Raquel é cruel e só pensa em dinheiro, capaz de fazer tudo para se dar bem, inclusive passar por cima da própria família.

Quando Ruth volta a morar na casa da família, Raquel se aproxima de Marcos (Guilherme Fontes), namorado da irmã, e o seduz. A vilã se aproxima do amado da própria irmã pois está interessada apenas na fortuna dele, enquanto mantém um caso com Wanderlei (Paulo Betti).

Marcos se casa com Raquel, para a tristeza de Ruth. A história sofre uma reviravolta quando ambas sofrem um acidente no mar, e a vilã é dada como morta.

A mocinha assume o lugar de Raquel apenas para poder ficar ao lado de seu Marcos, sem imaginar que a vilã na verdade está viva e planeja voltar para se vingar.

Ruth consegue enganar todos a sua volta, menos Tonho da Lua (Marcos Frota), um rapaz apaixonado por ela que passa todo seu tempo fazendo estátuas de mulheres de areia na praia.

Onde foi gravada a novela?

A cidade de Pontal D'Areia, onde se passa a novela, é fictícia. O folhetim de 1993 foi gravado em diferentes locações além dos Estúdios Globo localizado em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As externas foram rodadas em Angra dos Reis, na Costa Verde, e em Tarituba, no litoral sul fluminense, de acordo com informações do Memória Globo.

A locação é diferente da usada na primeira versão da trama, exibida na década de 70 na Tupi. A versão original teve cenas externas rodadas em Itanhaém, cidade do litoral sul de São Paulo. Depois do fim das gravações da novela, foi feita uma estátua em homenagem à obra, que está até hoje na Prainha, local aberto para visitação do público.

A primeira atriz a interpretar Ruth e Raquel foi Eva Wilma (1933-2021). O papel de Marcos originalmente ficou com o ator Carlos Zara (1930-2002), enquanto Tonho da Lua foi interpretado por Gianfrancesco Guarnieri (1934-2006).

O sucesso da versão original fez com que a Globo adquirisse os direitos da trama e fizesse uma nova versão da história 20 anos depois, que também agradou o público.

Mulheres de Areia foi reprisada pela primeira vez em 1996, no Vale a Pena Ver de Novo. A trama voltou ao ar somente em 2011, na mesma faixa de horário.

O público também pode assistir todos os capítulos da novela no Globoplay. O conteúdo está disponível apenas para assinantes, sendo necessário ter um dos planos pagos para ter acesso. A edição especial também será disponibilizada na plataforma depois da estreia na TV.

