Este é o filme que transformou Macaulay Culkin em uma estrela por sua atuação como Kevin McCallister

O clássico de Natal faz 35 anos: onde assistir Esqueceram de Mim o filme

O clássico de Natal faz 35 anos: onde assistir Esqueceram de Mim o filme

O adorado filme de 1990, “Esqueceram de Mim”, celebra seu 35º aniversário nesta temporada de festas. O longa se tornou um clássico atemporal nos últimos 35 anos. E agora, vamos te contar onde você poderá assisti-lo em 2025.

Como assistir Esqueceram de Mim?

A Disney+ transmite todos os seis filmes da franquia Esqueceram de Mim. O serviço de streaming oferece diversas opções de assinatura. Neste ano, a TV Globo não irá exibir o filme na Sessão da Tarde da Semana, como fez anos anteriores.

Embora “Esqueceram de Mim” tenha sido produzido e lançado pela 20th Century Fox em 1990, agora é e sempre será um filme da Disney. Isso porque a Disney adquiriu todos os ativos de entretenimento da Fox em 2019. Consequentemente, ” Esqueceram de Mim” tem um lar semipermanente no serviço de streaming Disney+.

No longa, Macaulay Culkin interpreta Kevin McCallister, um garoto de 8 anos que é deixado para trás pela família enquanto viajam. Sozinho em casa, ele engana dois ladrões de forma hilária. O filme original arrecadou mais de US$ 470 milhões no mundo todo e deu origem a cinco sequências.

Quais os filmes da franquia?

Todos os seis filmes da franquia Esqueceram de Mim estão disponíveis no Disney+. As sequências estão listadas abaixo:

Esqueceram de mim

Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York

Esqueceram de Mim 3

Esqueceram de Mim 4

Esqueceram de Mim: O Golpe de Natal

Lar, doce lar, sozinho

Veja também: curiosidades do filme Esqueceram de Mim