As duas novelas estão sendo exibidas em sequência no Vale a Pena Ver de Novo

Quem acompanha Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo pode ter estranhado a mudança na programação da Globo nesta segunda-feira, 23 de novembro. A novela de Nina e Carminha ainda não acabou. O que aconteceu é que a emissora antecipou a estreia de A Dona do Pedaço, colocando as duas produções na mesma faixa durante a semana de transição.

Avenida Brasil já acabou na Globo?

Não. Avenida Brasil continua na programação da Globo e está em seus últimos capítulos. A emissora começou a exibir A Dona do Pedaço antes do encerramento da reprise para fazer a transição entre as duas produções.

Com isso, quem ligar a televisão para assistir à história de Nina (Débora Falabella) e Carminha (Adriana Esteves) encontrará primeiro a nova novela do Vale a Pena Ver de Novo.

A Dona do Pedaço começa às 17h05, enquanto Avenida Brasil entra na sequência, às 17h45. O capítulo da trama de 2012 segue até 18h25, conforme a programação divulgada para a semana.

Durante a semana de 23 a 27 de novembro, as duas novelas serão exibidas em sequência na Globo. Confira os horários previstos, de acordo com a programação da emissora:

17h05 – A Dona do Pedaço

17h45 – Avenida Brasil

18h25 – Lá na Minha Terra

A dobradinha permanece até sexta-feira, 27 de novembro, data prevista para o último capítulo da reprise de Avenida Brasil.

A partir da semana seguinte, A Dona do Pedaço assume sozinha o espaço na faixa vespertina.

Quando termina Avenida Brasil na Globo?

O último capítulo da reprise de Avenida Brasil está previsto para sexta-feira, 27 de novembro de 2026. A novela voltou à televisão em 30 de março, substituindo Rainha da Sucata, e permaneceu durante aproximadamente oito meses no Vale a Pena Ver de Novo.

Escrita por João Emanuel Carneiro, a produção foi exibida originalmente em 2012 e se tornou um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira. A história acompanha a busca de vingança de Nina contra Carminha, mulher que destruiu sua infância e passou a fazer parte de sua vida como madrasta.

Já A Dona do Pedaço, escrita por Walcyr Carrasco, estreou em 23 de novembro e traz novamente Juliana Paes como Maria da Paz. A história acompanha a trajetória da confeiteira, que enfrenta conflitos familiares, traições e desafios para construir seu império de bolos.