Sessão da Tarde exibe As Mil Palavras Eddie Murphy; veja horário do filme

Sessão da Tarde exibe As Mil Palavras Eddie Murphy; veja horário do filme

Quem ligar a TV Globo na tarde desta terça-feira (24) vai encontrar um filme para toda a família na Sessão da Tarde. O longa exibido hoje é As Mil Palavras. A produção será exibida por volta das 15h25.

Sobre o que é o filme da Sessão da Tarde hoje

A história acompanha Jack McCall, um agente literário conhecido pela habilidade de convencer clientes e fechar negócios. O personagem costuma usar a conversa como ferramenta para conseguir o que quer, mesmo quando precisa mentir ou manipular as pessoas. A rotina muda após um encontro com o guru espiritual Dr. Sinja, que acaba provocando uma situação sobrenatural na vida de Jack.

Uma árvore misteriosa aparece no jardim da casa do protagonista. Ele descobre que cada palavra pronunciada provoca a queda de uma folha. Quando a árvore perder todas as mil folhas, Jack também morrerá. A partir daí, o personagem precisa aprender a se comunicar de outra maneira e rever a relação com a família, o trabalho e as próprias escolhas.

A premissa transforma uma característica do personagem — falar demais — em uma ameaça. A tentativa de economizar palavras passa a interferir em situações cotidianas, criando os momentos de humor do filme, ao mesmo tempo em que abre espaço para uma mudança de comportamento.

A produção não é uma adaptação de livro nem de uma história real. O roteiro original foi escrito por Steve Koren, que criou a situação fantástica envolvendo Jack e a árvore. Apesar de a trama se passar no universo editorial e envolver livros, a história foi concebida para o cinema.

Além de Eddie Murphy, o elenco conta com Kerry Washington, que interpreta Caroline McCall, esposa de Jack; Clark Duke, no papel de Aaron, assistente do protagonista; e Cliff Curtis, como Dr. Sinja.

A produção também tem Allison Janney e Ruby Dee no elenco. A direção é de Brian Robbins, que já havia trabalhado com Murphy em outras comédias, e a trilha sonora foi composta por John Debney.

As Mil Palavras teve orçamento estimado em US$ 40 milhões e arrecadou cerca de US$ 22 milhões mundialmente, segundo dados divulgados sobre a produção. O desempenho comercial ficou abaixo do investimento estimado no filme.

O longa tem aproximadamente 1 hora e 31 minutos de duração e combina elementos de comédia, drama e fantasia. A ideia central usa uma situação impossível para colocar o protagonista diante de uma mudança que ele não consegue resolver com discursos, argumentos ou negociações.