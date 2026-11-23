Quem está acompanhando Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo já está na contagem regressiva para o último capítulo da reprise. A novela de João Emanuel Carneiro se despede da programação da Globo nesta sexta-feira, 27 de novembro, mas a despedida acontece depois de uma mudança na faixa vespertina, que colocou A Dona do Pedaço no ar antes mesmo do fim da trama de Nina e Carminha.

Horário de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo

Avenida Brasil começa às 17h45, na Globo, logo depois de A Dona do Pedaço, que entra no ar às 17h05. As duas produções estão sendo exibidas em sequência no Vale a Pena Ver de Novo durante a semana de transição.

O capítulo de Avenida Brasil vai até 18h25, quando a programação dá lugar a Lá na Minha Terra. A mudança permite que a emissora apresente a nova reprise enquanto mantém os últimos episódios da trama de 2012 na grade.

O último capítulo da reprise de Avenida Brasil está previsto para sexta-feira, 27 de novembro. A novela chega ao fim após meses de exibição na faixa vespertina, com o desfecho das histórias de Nina (Débora Falabella), Carminha (Adriana Esteves), Jorginho (Cauã Reymond) e Tufão (Murilo Benício).

A Dona do Pedaço já estreou na segunda-feira, 23, e começou a ocupar o espaço da novela na programação. Depois da despedida de Avenida Brasil, a trama de Walcyr Carrasco assume sozinha a faixa do Vale a Pena Ver de Novo.

Durante a semana de despedida de Avenida Brasil, a programação do Vale a Pena Ver de Novo fica assim:

Segunda-feira, 23 de novembro

17h05 – A Dona do Pedaço

17h45 – Avenida Brasil

Terça-feira, 24 de novembro

17h05 – A Dona do Pedaço

17h45 – Avenida Brasil

Quarta-feira, 25 de novembro

17h05 – A Dona do Pedaço

17h45 – Avenida Brasil

Quinta-feira, 26 de novembro

17h05 – A Dona do Pedaço

17h45 – Avenida Brasil

Sexta-feira, 27 de novembro

17h05 – A Dona do Pedaço

17h45 – Avenida Brasil – último capítulo

Os horários são referentes à programação divulgada para a semana e podem sofrer alterações pela Globo.

O que acontece no final de Avenida Brasil?

A reta final da novela reserva um confronto decisivo envolvendo Nina, Tufão, Carminha e Santiago. O pai da vilã sequestra Tufão e exige dinheiro para libertá-lo, mas não cumpre o acordo. Nina descobre onde o ex-jogador está sendo mantido e tenta salvá-lo, mas também acaba capturada. Quando Santiago ameaça matar os dois, Carminha surpreende ao intervir. Ela desarma o pai e atira contra ele, permitindo que Nina e Tufão escapem. Depois, pede perdão ao ex-marido e decide se entregar à polícia.

Na delegacia, Carminha confessa que matou Max, crime pelo qual Lucinda havia assumido a culpa. A revelação muda o destino da mãe do lixão, que consegue deixar a prisão, enquanto Carminha é condenada a três anos.

Nina e Jorginho também conseguem seguir em frente. O casal realiza o sonho de viajar para a Califórnia e, após retornar ao Brasil, anuncia a gravidez. Anos depois, os dois levam o filho para conhecer Carminha no lixão.

O encontro entre as duas encerra a rivalidade que marcou a novela. Nina e Carminha se perdoam e se abraçam, em uma das cenas mais lembradas do final de Avenida Brasil.

A data do final e a dobradinha foram confirmadas nos resumos e na programação da semana; os desfechos foram conferidos no Gshow e nos resumos dos capítulos finais. Rádio Itatiaia+4

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