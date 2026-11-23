A novela A Dona do Pedaço reúne histórias de amor, disputas familiares, ambição e reviravoltas. Escrita por Walcyr Carrasco, a trama acompanha a trajetória de Maria da Paz, uma mulher que deixa o Espírito Santo depois de uma tragédia e recomeça a vida em São Paulo, onde constrói um império no ramo da confeitaria. No caminho, ela enfrenta conflitos com a própria filha, reencontra um antigo amor e se envolve em uma relação marcada por interesses e mentiras. Conheça os personagens principais da novela e os atores que dão vida a eles.

Quem é quem em A Dona do Pedaço?

Maria da Paz (Juliana Paes) – É a protagonista da história. Descendente da família Ramirez, tradicional grupo do interior do Espírito Santo, ela se apaixona por Amadeu, herdeiro dos Matheus, família rival. Depois de um atentado contra o rapaz no dia do casamento, Maria foge para São Paulo. Sem recursos, começa a vender bolos e transforma o pequeno negócio em uma rede de confeitarias. É mãe de Josiane e enfrenta dificuldades para perceber as verdadeiras intenções da filha.

Amadeu (Marcos Palmeira) – Advogado e integrante da família Matheus, Amadeu é o grande amor de Maria da Paz. Diferentemente dos parentes, não deseja continuar a rivalidade entre os Matheus e os Ramirez. No dia em que se prepara para casar com Maria, é atingido por um tiro. Durante sua recuperação, aproxima-se de Gilda, com quem se casa e tem um filho. O reencontro com Maria coloca sua vida de cabeça para baixo.

Josiane (Agatha Moreira) – Filha de Maria da Paz e Amadeu, Josiane foi criada pela mãe sem conhecer a história do pai. Ambiciosa e preocupada com status, ela sente vergonha da origem humilde da família e quer conquistar fama como influenciadora digital. Ao lado de Régis, elabora um plano para se aproveitar do dinheiro da mãe. Sua relação com Maria é marcada por manipulação, conflitos e traições.

Régis (Reynaldo Gianecchini) – Charmoso e vaidoso, Régis pertence a uma família tradicional, mas não gosta de trabalhar e costuma ser sustentado pelo cunhado Agno. Ele se envolve com Josiane e participa do plano para tirar a fortuna de Maria da Paz. No entanto, sua aproximação com a empresária acaba criando uma situação complicada, especialmente quando sentimentos entram em conflito com os interesses financeiros.

Vivi Guedes (Paolla Oliveira) – Virgínia, conhecida nas redes sociais como Vivi Guedes, é uma influenciadora digital e referência no universo da moda. Separada da família biológica ainda criança, foi adotada por Otávio e Beatriz e cresceu cercada de conforto. Namora Camilo, mas sua vida muda quando conhece Chiclete, homem contratado para matá-la e que acaba se apaixonando por ela.

Fabiana (Nathalia Dill) – Irmã de Vivi Guedes, Fabiana foi separada da família durante a infância e cresceu em um convento. Depois de reconhecer Virgínia em um programa de televisão, consegue encontrá-la e se aproxima da irmã. No entanto, a personagem revela um lado ambicioso e vingativo, que passa a influenciar suas atitudes e seus relacionamentos.

Chiclete (Sergio Guizé) – Criado pelos Ramirez, Chiclete trabalha como justiceiro da família e é contratado para assassinar Vivi Guedes. A missão, porém, toma outro rumo quando ele se apaixona pela influenciadora. Dividido entre o compromisso assumido e o sentimento pela jovem, ele passa a questionar o trabalho que sempre realizou.

Camilo (Lee Taylor) – Investigador de polícia e namorado de Vivi Guedes no início da história, Camilo é um homem elegante e de classe média alta. O relacionamento com a influenciadora enfrenta dificuldades quando ela se envolve com Chiclete. A situação desperta o lado controlador do personagem e provoca novos conflitos na trama.

Dulce (Fernanda Montenegro) – Matriarca da família Ramirez, Dulce é avó de Maria da Paz e uma das figuras centrais da rivalidade com os Matheus. Forte e determinada, faz de tudo para proteger os seus. É também quem ensina Maria a preparar os bolos que, anos depois, se tornam a base de seu negócio.

Agno (Malvino Salvador) – Sócio de Otávio na construtora Habitex, Agno é casado com Lyris e pai de Cássia. Rico e bem-sucedido, mantém um relacionamento distante da esposa e sustenta Régis, seu cunhado. Sua história ganha novos caminhos à medida que os conflitos familiares e os interesses nos negócios se intensificam.