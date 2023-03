O Oscar 2023 vai passar na Globo? Onde assistir a premiação

A 95ª cerimônia do Oscar irá ao ar no domingo, 12 de março, em Los Angeles

O 95º Oscar anual começa hoje à noite e celebra as conquistas da indústria cinematográfica. A cerimônia repleta de estrelas ocorre no Dolby Theatre em Los Angeles, Califórnia, e contará com uma apresentação de Rihanna.

Se você está esperando para ver qual filme leva para casa o prêmio de Melhor Filme ou quer ver a segunda grande performance de Rihanna no ano, aqui está como e quando você pode assistir ao Oscar 2023.

Quando começa o Oscar 2023?

O Oscar será neste domingo, 12 de março de 2023. A transmissão do tapete vermelho começa às 20h do horário de Brasília, enquanto a premiação está prevista para iniciar às 21h.

Detalhe: o público também pode notar algo um pouco diferente quando vir o tapete vermelho deste ano - ou seja, que não é realmente vermelho.

Pela primeira vez em mais de seis décadas, o Oscar substituirá seu tapete vermelho por um cor de champanhe, aparentemente para compensar as sombras projetadas pela tenda que cobrirá o tapete devido a uma chance de chuva, segundo a Associated Press.

Após tapa em Chris Rock, Will Smith vai no Oscar 2023?

Onde posso assistir ao Oscar 2023?

A TV Globo não transmite a cerimônia do Oscar desse ano, mas os brasileiros poderão acompanhar a requintada apresentação pela televisão e online.

Se você tiver uma assinatura a cabo, poderá assistir ao Oscar na TNT. Por lá, os comentários em português ficarão por conta de Ana Furtado e Michel Arouca.

Para assistir ao Oscar 2023 pela internet é necessário ser assinante da HBO MAX, através do seu streaming.

O Youtube do Omelete também fará a cobertura do evento, a partir das 18h.

Quem está apresentando o Oscar?

Jimmy Kimmel apresentará o Oscar pela terceira vez, depois de liderar a cerimônia em 2017 e 2018.

O 95º Oscar verá o retorno ao formato de apresentador solo do evento, já que os eventos anteriores não apresentaram nenhum apresentador ou um grupo de co-apresentadores como vimos no ano passado com Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes.

Quais são as indicações deste ano?

Os longas Everything Everywhere All at Once , Avatar: The Way of Water , The Banshees of Inisherin , Tár , e Top Gun: Maverick , são apenas alguns dos filmes indicados a Melhor Filme. Enquanto isso, Michelle Yeoh, Cate Blanchett, Brendan Fraser, Colin Farrell, Jamie Lee Curtis e muitos outros atores e atrizes também concorrem a prêmios.