O que acontece com a Soraya da novela Fuzuê

Soraya passou por momentos de horror ao ser sequestrada na novela Fuzuê para ser usada como moeda de troca por Pascoal (Juliano Cazarré). Ela foi salva por Merreca (Ruan Aguiar), mas agora terá que lidar com os traumas do crime e se reerguer. Veja o que aconteceu com a personagem de Heslaine Vieira e como serão os próximos capítulos de Fuzuê, novela das 19h.

Como fica Soraya depois de sequestro?

De volta ao lar, Soraya agora que lidar com as consequências de ter sido vítima de Pascoal e seu capanga Bigão. Desde que saiu do cativeiro, a moça sofreu com pesadelos do ocorrido, mas tem ganhado o apoio de Francisco (Michel Joelsas), o que será essencial para seus próximos passos. Com isso, no capítulo deste sábado, 9, a moça irá até uma delegacia e fará um boletim de ocorrência.

Os resumos não adiantam se a polícia levará a denúncia da moça a sério e Pascoal será investigado de fato, mas Merreca já deu uma lição no bandido por ter colocado Soraya em perigo. No capítulo de quinta-feira, 8, o rapaz deu uma surra no vilão e o ameaçou para ficar da personagem de Heslaine Vieira.

Embora tenha sido Merreca quem encontrou o cativeiro e resgatou a dançarina, os fãs que torcem pelo casal não devem ver cenas de romances entre eles em breve, isso porque a jovem resolveu se afastar do rapaz. Soraya se abriu com Merreca após o sequestro e pediu para eles ficarem longe um do outro, pois foi culpa dele ela ter se ter sido raptada por Pascoal, que queria a localização do baú com o tesouro da Dama de Ouro.

Além disso, a jovem vai embarcar em outra. Depois de ser amparada por Francisco em um de seus pesadelos do sequestro, a moça aceitou o pedido de namoro do filho de Nero (Edson Celulari) e os dois curtirão o relacionamento nas próximas cenas da novela.

No entanto, o público ainda acompanhará esse triângulo amoroso, pois no capítulos da semana de 18 de dezembro, Francisco terá o carro roubado e com isso acabará sendo ajudado por Merreca. Com o jovem ainda envolvido na vida do casal, eles acabarão brigando por causa de Merreca, o que pesará o clima.

