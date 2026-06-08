Presa pela morte de Arthur? O que acontece com Adriana em Quem Ama Cuida

Presa pela morte de Arthur? O que acontece com Adriana em Quem Ama Cuida

Os próximos capítulos da novela Quem Ama Cuida prometem uma das maiores reviravoltas da trama. Após a misteriosa morte de Arthur Brandão, a protagonista Adriana será levada ao banco dos réus e enfrentará um desfecho devastador. A personagem interpretada por Letícia Colin acaba sendo considerada culpada pelo assassinato do empresário e recebe uma condenação de 12 anos de prisão, mesmo afirmando ser inocente.

Adriana é presa em Quem Ama Cuida?

Depois da morte de Arthur na novela Quem Ama Cuida, ocorrida logo após o casamento dos dois, Adriana se torna a principal suspeita da investigação. O fato de ela ter sido nomeada herdeira da fortuna do empresário fortalece as acusações contra a protagonista.

Durante o julgamento, uma série de depoimentos, provas circunstanciais e armações contribuem para convencer a Justiça de que Adriana seria responsável pelo crime. Mesmo contando com aliados que acreditam em sua inocência, a personagem não consegue evitar a condenação.

A decisão do tribunal muda completamente os rumos da novela e marca o início de uma nova fase para a protagonista.

Embora seja condenada a 12 anos de prisão, Adriana não cumpre toda a pena. A novela terá uma passagem de tempo e mostrará a protagonista deixando a cadeia cerca de sete anos depois, após conseguir a liberdade condicional.

O período na prisão muda profundamente a personagem, que retorna determinada a descobrir quem realmente matou Arthur e provar que foi vítima de uma injustiça.

Após deixar a cadeia, Adriana inicia uma investigação própria para encontrar o verdadeiro responsável pela morte de Arthur. Convencida de que foi alvo de uma grande armação, ela passa a reunir pistas para limpar seu nome e se vingar das pessoas que contribuíram para sua condenação.

A busca pela verdade deve se tornar o principal motor da trama nos próximos meses, enquanto o público acompanha o mistério que envolve a morte do empresário e aguarda a revelação do verdadeiro assassino.

Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Quem Ama Cuida vai ao ar no horário nobre da Globo e aposta justamente nesse suspense para manter os telespectadores ligados nos próximos capítulos.

A tragédia aconteceu no dia do casamento. Após a cerimônia, Arthur e Adriana celebram a união em uma sacada quando ocorre um apagão. Quando a energia retorna, o empresário é encontrado morto após cair do local. Posteriormente, a investigação conclui que ele não caiu acidentalmente e que teria sido empurrado.

A revelação transforma o caso em um homicídio e coloca Adriana no centro das suspeitas.