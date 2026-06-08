Presa pela morte de Arthur? O que acontece com Adriana em Quem Ama Cuida
Morte de Arthur vai causar reviravolta na novela
Os próximos capítulos da novela Quem Ama Cuida prometem uma das maiores reviravoltas da trama. Após a misteriosa morte de Arthur Brandão, a protagonista Adriana será levada ao banco dos réus e enfrentará um desfecho devastador. A personagem interpretada por Letícia Colin acaba sendo considerada culpada pelo assassinato do empresário e recebe uma condenação de 12 anos de prisão, mesmo afirmando ser inocente.
Adriana é presa em Quem Ama Cuida?
Depois da morte de Arthur na novela Quem Ama Cuida, ocorrida logo após o casamento dos dois, Adriana se torna a principal suspeita da investigação. O fato de ela ter sido nomeada herdeira da fortuna do empresário fortalece as acusações contra a protagonista.
Durante o julgamento, uma série de depoimentos, provas circunstanciais e armações contribuem para convencer a Justiça de que Adriana seria responsável pelo crime. Mesmo contando com aliados que acreditam em sua inocência, a personagem não consegue evitar a condenação.
A decisão do tribunal muda completamente os rumos da novela e marca o início de uma nova fase para a protagonista.
Embora seja condenada a 12 anos de prisão, Adriana não cumpre toda a pena. A novela terá uma passagem de tempo e mostrará a protagonista deixando a cadeia cerca de sete anos depois, após conseguir a liberdade condicional.
O período na prisão muda profundamente a personagem, que retorna determinada a descobrir quem realmente matou Arthur e provar que foi vítima de uma injustiça.
Após deixar a cadeia, Adriana inicia uma investigação própria para encontrar o verdadeiro responsável pela morte de Arthur. Convencida de que foi alvo de uma grande armação, ela passa a reunir pistas para limpar seu nome e se vingar das pessoas que contribuíram para sua condenação.
A busca pela verdade deve se tornar o principal motor da trama nos próximos meses, enquanto o público acompanha o mistério que envolve a morte do empresário e aguarda a revelação do verdadeiro assassino.
Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Quem Ama Cuida vai ao ar no horário nobre da Globo e aposta justamente nesse suspense para manter os telespectadores ligados nos próximos capítulos.
A tragédia aconteceu no dia do casamento. Após a cerimônia, Arthur e Adriana celebram a união em uma sacada quando ocorre um apagão. Quando a energia retorna, o empresário é encontrado morto após cair do local. Posteriormente, a investigação conclui que ele não caiu acidentalmente e que teria sido empurrado.
A revelação transforma o caso em um homicídio e coloca Adriana no centro das suspeitas.