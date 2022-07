O que acontece com Alcides em Pantanal após traição vir à tona

A novela exibe o que acontece com Alcides em Pantanal após a descoberta da traição por Tenório (Murilo Benício) na próxima semana. O peão terá que fugir da fazenda do vilão ou corre risco de ser morto pelo ex-patrão, e terá que buscar abrigo na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira).

O que acontece com Alcides em Pantanal após descoberta de Tenório?

Alcides foge para a fazenda de José Leôncio após Tenório descobrir que o peão tem um caso com Maria Bruaca. O funcionário será jurado de morte pelo pai de Guta (Julia Dalavia) e terá que se esconder, conforme antecipado pelo Notícias da TV.

O peão terá que se humilhar, mais uma vez, para que o rei do gado deixe que ele fique no local. Isso porque Alcides ameaçou Jove (Jesuíta Barbosa) após o caçula dar uma surra nele no dia do casamento. Irma (Camila Morgado), Mariana (Selma Egrei) e o próprio fazendeiro ficaram com medo de que o amante de Bruaca atentasse contra a vida do herdeiro.

“Eu tô arrependido, seu Zé Leôncio”, dirá o rapaz. “E eu acho que o senhor pode confiar nele”, defenderá Tadeu (José Loreto). O rei do gado não vai se convencer tão fácil assim: “num sujeitinho que jurou de morte um filho meu?”

Alcides vai retirar a jura que fez e dirá que o aconteceu na festa foi culpa dele. Jove vai estar disposto a perdoar o peão e deixar a desavença entre eles para trás, o que será decisivo para a decisão de José Leôncio. O rei do gado aceita contatar o peão, mas impõe suas regras: “Ocê sabe que aqui, nas minhas terras, ocê não vai andar armado. Nem vai beber feito um gambá. Aqui, nessa fazenda, sujeito que anda fora da linha uma vez, não tem uma segunda chance”.

Alcides começa a trabalhar na fazenda do pai do Jove ao mesmo tempo que Zaquieu (Silvero Pereira) retorna para o Pantanal. O ex-mordomo se apaixona pelo amante de Bruaca assim que vê o rapaz pela primeira vez.

Alcides morre em Pantanal?

Alcides não morre em Pantanal. Ele viverá para ter um final feliz ao lado de sua amada Maria Bruaca após a morte de Tenório.

Apesar da fuga para a fazenda de José Leôncio, ele será encontrado pelo ex-patrão, que irá se vingar. Em uma das cenas mais lembradas da primeira versão da novela, Tenório ‘castra’ o traidor com uma faca, enquanto Bruaca assiste a toda a cena desesperada.

As imagens mostram o olhar de vilania de Tenório e o sangue nas mãos do crápula, além dos gritos de dor do peão e a expressão de desespero de Bruaca. É somente após a cicatrização dos ferimentos que o personagem de Juliano Cazarré percebe que a castração foi malsucedida e que ele não está ‘capado’.

É então que será a hora da vingança para Alcides. O peão vai até o encontro de Tenório para um último duelo e leva Zaquieu com ele. Quando o crápula percebe a presença do rival, saca a arma para matá-lo.

No entanto, o ex-mordomo tem um papel importantíssimo para a vitória de Alcides: quando o pai de Guta está prestes a aturar, Zaquieu distrai o crápula, que acaba atirando no funcionário de Mariana. Enquanto isso, o amante de Bruaca enfia uma lança no corpo do vilão, que cai em um rio cheio de piranhas e morre.

Depois da morte de Tenório, Alcides e Bruaca vão embora do Pantanal. A dona de casa também fica responsável por administrar os bens deixados pelo marido junto com Zuleica (Aline Borges).