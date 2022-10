Resumo da novela Travessia de hoje: Brisa é linchada (15/10)

O resumo da novela Travessia deste sábado, 15, traz o linchamento de Brisa (Lucy Alves) após o deep fake publicado por Rudá (Guilherme Cabral) viralizar. A mocinha arrumará suas coisas para ir ao Rio de Janeiro atrás de Ari (Chay Suede), mas terá sua jornada interrompida ao ser erroneamente acusada de sequestrar crianças.

Resumo da novela Travessia de sábado, 15 de outubro

O capítulo de hoje começa com Ari se sentindo culpado por beijar Chiara (Jade Picon). Apesar de estar comprometido com Brisa, o arquiteto se deixou levar pelo desejo e começou a se envolver com a filha de Guerra (Humberto Martins).

Enquanto isso no Maranhão, Tininha (Camila Rocha) acha que Brisa não deveria dar tanto dinheiro para Ari. Durante a conversa, a mãe de Tonho (Vicente Alvite) diz que irá até o Rio de Janeiro buscar o namorado. Ela irá pedir para Creusa (Luci Pereira) conversar com Helô (Giovanna Antonelli) para que ela possa se hospedar na casa da delegada na capital fluminense.

A história de Oto (Rômulo Estrela) também começa a se desenvolver. Moretti (Rodrigo Lombardi), que contratou o rapaz para uma missão secreta, orienta o personagem a viajar para outro estado. Ele avisa ao hacker que está indo para o Rio e que pedirá a Stenio (Alexandre Nero) que seja seu advogado no Brasil.

No núcleo do Rio de Janeiro, Guerra desconfia de que Stenio esteja mancomunado com Moretti. O envolvimento entre Ari e Chiara segue acontecendo, e Cidália (Cássia Kis) e Talita (Dandara Mariana) percebem que a garota mimada está interessada no arquiteto.

O linchamento de Brisa deve acontecer no final do capítulo. Preocupada com a demora de Ari no Rio de Janeiro, a mocinha decide partir para a capital fluminense, mas acaba sendo interrompida pela vizinhança enquanto caminha pelas ruas.

Isso porque o vídeo publicado por Rudá viralizou e chegou até os moradores do Maranhão – ao verem Brisa, eles a reconhecem como a sequestradora de crianças das imagens, sem saber que tudo não passa de um deep fake.

“Cara… essa mulher! Eu já vi essa mulher. Tão procurando ela”, dirá uma pessoa na rua. “Ela sequestra criança! Tem um vídeo rolando nas redes contando a história. Ninguém viu não? O vídeo bombou”, explicará um dos acusadores.

Sem saber o que está acontecendo, Brisa ficará assustada enquanto é xingada pelos vizinhos. “Aí, não vai devolver as crianças que roubou não?”, perguntará um deles. A protagonista até vai tentar se explicar, mas terá que sair correndo para evitar ser agredida.

Nos próximos capítulos…

Brisa terá que se esconder no carro de Oto para fugir do linchamento, que estará parado por ali. Será ele quem vai ajudar a mocinha e comprará roupas novas para ela.

Ao ouvir a história da protagonista, ele decidirá levar Brisa para o Rio de Janeiro, mas o caminho dos dois será interrompido mais uma vez. Isso porque a jovem vestirá uma blusa do hacker, que tinha um revólver dentro. Quando a mãe de Tonho colocar a vestimenta, a arma irá cair bem na frente de um guarda que os levará algemados para a delegacia.

Oto contará com a ajuda de Stênio, que conseguirá livrá-lo da cadeia. A mocinha não terá a mesma sorte: Brisa será levada para o presídio, onde ficará por dois meses até que o hacker conseguirá um advogado para ela, que entrará com um pedido de habeas corpus.

No Rio, Ari ficará preocupado com o sumiço de Brisa e com os rumores de que ela havia sido visto acompanhada de outro homem. Apesar disso, ele continuará namorando Chiara e até conhecerá o pai dela, que vai impor suas condições para permitir o relacionamento dos dois.