O que acontece com Fred e Raquel em Mulheres Apaixonadas?

Fred (Pedro Furtado) e Raquel (Helena Ranaldi) não têm um final feliz em Mulheres Apaixonadas. Uma tragédia acontece na vida do casal nos últimos capítulos da trama de Manoel Carlos, causando a morte de um deles durante uma armadilha pensada por Marcos (Dan Stulbach). Nas cenas finais, a professora também faz uma revelação.

Qual o fim de Fred e Raquel na novela?

No final de Mulheres Apaixonadas, Fred, estudante do Colégio Ribeiro Alves, morre em um acidente de carro ao lado de Marcos, enquanto Raquel descobre que está grávida de seu amado.

O desfecho da história de Fred e Raquel começa quando Marcos enlouquece de vez e arma uma emboscada para Fred com a ajuda de Dóris (Regiane Alves). O agressor aponta uma arma para o estudante e faz com que ele entre no seu carro. "Nós vamos passear, só nós dois", diz o vilão. "Cara, me deixa descer, quando é que você vai parar com isso hein? Tá se ferrando cada vez mais", implora o estudante.

Marcos não dá ouvidos ao rapaz e começa a dirigir em alta velocidade por uma estrada. O crápula ainda faz com que Fred ligue para Raquel e atraia a professora para o local.

A personagem de Helena Ranaldi fica desesperada e parte em busca do ex-marido e do atual namorado, que diz estar indo para Grumari, onde há um penhasco.

Raquel chega na estrada e ultrapassa o carro de Marcos, que debocha da ex-mulher. "Estou atrás de você, meu anjo. Estou com um carro diferente, você nem me viu", diz ele.

Com medo de que Marcos faça algo contra a vida de Raquel, e em uma tentativa de parar o vilão, Fred puxa o volante para o seu lado, fazendo com que o carro fique desgovernado. Os dois se envolvem em uma briga e perdem o controle do veículo.

O carro cai do despenhadeiro, capota e explode, causando a morte de ambos. Raquel assiste a cena apavorada e começa a chorar copiosamente pela morte do jovem.

Raquel fica com quem no final de Mulheres Apaixonadas?

Com a morte de marcos e Fred, a professora Raquel fica sozinha no final da novela Mulheres Apaixonadas, mas descobre que está grávida de Fred. A revelação é feita nas cenas finais durante a formatura da Escola Ribeiro Alves.

O estudante deveria ser o orador da turma, o que fez com que seus colegas de classe prestem uma homenagem a ele durante o evento. Os alunos decidem chamar Raquel para representá-lo, que sobe ao palco bastante emocionada. "Obrigada. Representar o Fred me deixa muito feliz. Ele não chegou a escrever tudo que queria dizer essa noite, apenas o início", diz.

A professora começa a ler o texto que preparou para o seu amado e faz a revelação no final: "e eu tenho aqui dentro de mim o fruto desse amor. Pra mim, o Fred deixou mais que boas lembranças, mas deixou um filho. Eu estou grávida do Fred". Todos aplaudem o discurso da professora na formatura, cena que encerra a novela.

O final de Fred e Raquel desagradou o público na exibição original de Mulheres Apaixonadas. A morte do estudante não caiu bem, já que a audiência esperava que Marcos pagasse pelos crimes cometidos ao longo da trama e não causasse mais sofrimento a professora.

Além disso, o romance também deu o que falar já que ela era uma mulher madura e ele ainda um adolescente. A trama foi exibida em um ano em que esse tipo de relacionamento ainda não era debatido, o que fez com que o público torcesse pelo final feliz de Fred e Raquel apesar da diferença de idade.