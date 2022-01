O que acontece com Leo em O Clone; final será enigmático

Murilo Benício interpretou três personagens na novela de Glória Perez dos anos 2000. Cada um desses personagens ganhou um destino bem diferente um do outro. O que acontece com Léo em O Clone? O rapaz tem um final que deixou muita gente curiosa.

O que acontece com Leo no final de O Clone

No final da novela O Clone, Léo segue Dr. Albieri (Juca de Oliveira) até o deserto e desaparece junto do padrinho. No último capítulo do folhetim, que originalmente foi ao ar no dia 15 de junho de 2002, a dupla parte em direção a uma tempestade de areia no Marrocos e depois não há mais sinais de nenhum dos dois.

Esse desfecho na novela O Clone acontece depois que o cientista foge de tudo e todos após ser denunciado ao conselho de ética e ter sua experiência da clonagem de Léo revelada. Albieri é seguido por Léo até o deserto do Saara, o médico implora para que o rapaz retorne para casa, mas seu pedido é ignorado.

Léo segue ao lado de Albieri na caminhada no deserto e não volta para casa. No Brasil, Deusa (Adriana Lessa), mãe do jovem, passa a viver uma eterna espera, desejando que um dia o filho retorne.

As cenas da tempestade de areia no Marrocos foram gravadas no Brasil. As filmagens do que acontece no final de Leo e Albieri em O Clone foram realizadas nos Lençóis Maranhenses, no estado do Maranhão.

Briga pela paternidade de Léo

Na reta final da novela O Clone, quando acontece de Leônidas descobrir sobre a verdadeira origem de Léo, o empresário decide levar o assunto para a justiça, pois deseja ser considerado pai do rapaz. Além de pedir pela paternidade do personagem de Benício, Leônidas (Reginaldo Faria) também exige durante o processo que sua falecida esposa, mãe dos gêmeos Diogo e Lucas, seja considerada mãe biológica do clone.

Deusa luta contra a decisão e quer continuar como mãe de Léo na certidão de nascimento do rapaz. Quando o processo chega ao fim, é decidido pela lei que Deusa continuará sendo considerada mãe de Léo, mas Leônidas ganha o reconhecimento da paternidade.

O que acontece com Léo na novela: ele é clone de quem?

Léo é clone de Lucas, um dos gêmeos vividos por Murilo Benício. A experiência científica de Albieri aconteceu depois que Diogo, irmão de Lucas, morreu em um acidente de helicóptero. A tragédia acontece no começo da trama da novela e deixa vários personagens desolados.

Como uma forma de reparar a dor e tentar “trazer Diogo de volta”, Albieri decide testar a clonagem. O cientista conseguiu as células de Lucas para o procedimento, pois pouco antes havia realizado um exame no rapaz, que resultou em uma biopsia.

Deusa apareceu no consultório do médico para realizar um procedimento de inseminação artificial comum, ela não fazia ideia de que estava fazendo parte de uma experimento.

Cientista pensou em destruir experimento, assista:

Romance de Leo com Jade dá certo?

Ao longo da novela O Clone, algo que acontece com é Leo é se apaixonar por Jade. O rapaz conhece a personagem de Giovanna Antonelli, que fica em choque com a semelhança de Léo com Lucas.

Os dois se envolvem e chegam a se beijar, mas o romance não avança muito no folhetim de Gloria Perez. No final, Léo pede a Albieri que ele crie alguém como ele, para que não se sinta sozinha. O cientista fica em silêncio, não diz nem “sim” nem “não” e depois desaparece de cena.

