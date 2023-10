Veja o que vai acontecer com Leopoldo e Flora no final da novela Mulheres Apaixonadas - Foto: Reprodução/Globo

Idosos vão embora da casa de Carlão no final da novela.

O que acontece com Leopoldo e Flora em Mulheres Apaixonadas?

Leopoldo e Flora são bem tratados por Carlão (Marcos Caruso) e o neto Carlinhos (Daniel Zettel), mas não ganham a mesma consideração de Doris (Regiane Alves), que é um terror com os avós. A relação chega a seu ápice na reta final da trama, quando a dupla percebe que não há mais condições morar na casa do filho. Interpretados por Oswaldo Louzada e Carmem Silva, o que acontece com Leopoldo e Flora em Mulheres Apaixonadas? Relembre final!

Leopoldo e Flora saem da casa de Carlão?

Depois de serem muito maltratados por Doris na novela Mulheres Apaixonadas, Leopoldo e Flora resolvem enfim ir embora da casa de Carlão no final da novela. Tudo acontece depois de uma situação inaceitável que ocorre próximo ao final da trama, quando Dóris empurra o avó. Na cena, Leopoldo tenta apartar uma briga de Carlinhos e Doris, que estão se estapeando por se desentenderem após um invadir o espaço do outro no quarto que dividem.

Doris fica possessa de raiva e empurra Leopoldo, que se mete entre os dois. O idoso não consegue se equilibrar e cai. Quando Flora chega até o quarto para conferir a confusão, o marido ainda está no chão. Apesar do susto, Leopoldo não se machuca, mas o casal percebe que eles precisam se mudar. Flora afirma que os dois não merecem aquele sofrimento e que é necessário deixar a casa do filho para trás.

Alguns capítulos mais tarde, Leopoldo e Flora levantam cedo e se mudam para o Retiro do Artistas sem avisar ninguém. Para explicar seus motivos ao filho, eles deixam uma carta de despedida para Carlão em cima da cama. "Filho querido, não fique preocupado. Não aconteceu nada demais, apenas aquilo que todos nós já sabíamos que mais cedo ou mais tarde iria acontecer", começa o texto.

E a carta continua: "decidimos ir para o Retiro dos Artistas, onde seremos bem cuidados, onde estaremos em segurança. Não é uma decisão definitiva, mas esses dias servirão para nós tomarmos consciência de que essa decisão é a melhor para todos, cada um no seu canto. Vamos nos visitar como fazíamos anos atrás, lembra? (...) Vamos sentir saudades como quando viajávamos em turnê pelo Brasil e ligávamos duas, três vezes por dia para saber de vocês".

"Não fique bravo com a Dóris. Ela não tem culpa de nada. Ela é jovem, está vivendo essa fase da vida. Sei que você fez de tudo para que isso não acontecesse. Mas veja, a vida é assim mesmo, mesmo amando muito as pessoas, podemos pouco. Seu pai também sofre por não poder ajudar mais na casa, nas despesas e dificuldades do dia a dia, mas saiba que pode continuar contando conosco sempre que precisar. (...) Um beijo da sua mãe e do seu pai, que tanto te amam", finaliza o texto.

Carlão fica muito triste com a situação e Carlinhos também se revolta. O rapaz pede para ir com o pai de Retiro dos Artistas buscar os avós, mas Carlão acaba indo sozinho. O personagem de Marcos Caruso visita a dupla, mas Leopoldo e Flora não aceitam retornar.

Atores de Leopoldo e Flora já morreram?

Os atores Oswaldo Louzada e Carmem Silva, que interpretaram Leopoldo e Flora em Mulheres Apaixonadas, faleceram há 15 anos. A dupla de artistas se foi no mesmo ano, 2008, com a diferença de poucos meses. Depois da trama de Manoel Carlos, eles trabalharam juntos mais uma vez, no Zorra Total, como os personagens Dedé e Dadá.

Oswaldo Louzada faleceu em fevereiro de 2008, de falência múltipla dos órgãos, aos 95 anos de idade. Na época, ele estava internado no Hospital Copa D’Or, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, por conta de uma pneumonia. Seu último trabalho foi uma participação na série Sob Nova Direção, em 2005.

Carmem Silva morreu alguns meses depois, em abril de 2008, aos 92 anos de idade, no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Sua morte também foi por falência múltipla dos órgãos. Seus últimos trabalhos foram o filme Valsa para Bruno Stein (2007) e a série A Diarista (2006).

