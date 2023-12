O que acontece com o Reginho na novela Mulheres de Areia

Nos capítulos recentes da reprise de Mulheres de Areia, Tônia (Andreia Beltrão) e Zé Pedro (Carlos Zara) estão desesperados com o desaparecimento de Reginho (Fabrício Bittar) e não faziam ideia que o plano do sequestro do menino foi orquestrado por Donato (Paulo Goulart). O que vai acontecer nos próximos capítulos?

Após sair para passear com Bastião (Dary Reis), Reginho ficará um tempo na casa do pescador e será impedido de voltar para casa pelo capanga de Donato. Enquanto, isso Zé Pedro e Tônia estarão sofrendo com a falta de notícias do menino e então receberão um telefonema que informará que o jovem foi sequestrado e só será liberado diante de uma alta quantia.

Sem dinheiro para o resgate, Tônia e Zé Pedro serão obrigados a recorrer a Virgílio (Raul Cortez), para o horror da moça, que já é perseguida pelo ricaço. O pai de Marcos aproveitará o momento de vulnerabilidade da dupla e dará o bote em Tônia: ele dará o dinheiro para resgatar Reginho, contanto que a moça vá para a cama com ele. Tônia não terá escolha e acabará cedendo, mas ficará muito mal com a situação e não contará toda a verdade para o pai, que pensará que foi ajudado de bom grado pelo empresário.

Com tudo pronto para devolver o menino, Donato armará um plano para que ele saia como o herói da história. O vilão de Paulo Goulart invadirá a casa de Bastião e fingirá uma briga com o capanga, fazendo com que Reginho consiga fugir do cativeiro.

Depois da briga encenada, ele levará o menino de volta para casa, que estará muito grato, assim como ficará Zé Pedro ao reencontrar o filho. Vários capítulos vão se passar sem que saibam a verdade sobre o sequestro de Reginho, mas Bastião será preso e assim ele confessará que foi Donato quem orquestrou todo o crime.

A esta altura da trama de Mulheres de Areia, Donato será procurado também por outros crimes, como a morte do pai de Tonho da Lua no passado, a destruição dos barcos dos pescadores de Pontal D'Areia, o sequestro de Tito e, por isso, ficará foragido por um tempo. No entanto, Da Lua conseguirá descobrir seu paradeiro do vilão e o denunciará para o delegado, que enfim colocará o mau-caráter na cadeia.

Reginho morre na novela

O sequestro de Reginho será o menor dos problemas do menino na novela Mulheres de Areia, pois ele será vítima de uma tragédia muito pior no decorrer da trama da reprise. Depois que voltar para casa, o menino acabará muito doente porque contrairá hepatite no mar poluído que foi interditado por Breno (Daniel Dantas), mas será liberado por Virgílio.

O tratamento da doença não será suficiente para salvar Reginho, que morrerá próximo da reta final da novela. Sua partida deixará Zé Pedro e Tônia devastados e por isso a garota resolverá se vingar do pai de Marcos.

Para atormentar o ricaço e fazer Virgílio pensar que perdeu a sanidade, ela se vestirá como o espantalho que o próprio vilão pendurou na barraca de Manoela (Eloísa Mafalda) para ridicularizar Breno no começo da história. Tônia perseguirá o mau-caráter e o deixará cada vez mais aterrorizado.

Por conta disso, próximo aos últimos capítulos da novela Mulheres de Areia, em mais um dos sustos de Tônia, Virgílio passará muito mal de medo, acabará vítima de uma infarto e morrerá na praça da cidade.

Mais tarde, Tônia confessará para o pai que foi a responsável pela morte do vilão, embora tenha planejado apenas assustá-lo. No entanto, ela contará que não se arrepende de tê-lo matado de susto, por conta da culpa dele na morte de Reginho.

