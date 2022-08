O que acontece com os filhos de Tenório em Pantanal?

O que acontece com os filhos de Tenório no capítulo deste segunda-feira, 15, deixará Zuleica (Aline Borges) desesperada. Os dois sairão de barco sozinhos, mas vão ser surpreendidos por um imprevisto e passarão sufoco para conseguirem voltar para casa.

Roberto e Renato: o que acontece com os filhos de Tenório

Em cenas que vão ao ar hoje, Roberto (Cauê Campos) e Renato (Gabriel Santana) vão sair de barco sozinhos para pescar no rio da região. Os jovens, porém, não possuem muita experiência com embarcações, além de não conhecerem muito bem o local, e vão cair em uma furada.

Quando estiverem no meio do rio, o motor do barco ficará afogado e os dois se perderão pela região. Além disso, eles não terão remos e nenhum outro objeto para conseguirem voltar para a margem.

Os dois passarão horas à deriva no rio e deixarão Zuleica (Aline Borges) desesperada com o sumiço. A enfermeira dirá que se arrependeu de ter ido para o Pantanal, enquanto Tenório (Murilo Benício) tentará acalmá-la. A segunda esposa do vilão suplicará para o marido pedir a ajuda de José Leôncio (Marcos Palmeira) para tentar encontrar os meninos.

Quem vai resgatar os garotos será Eugênio (Almir Sater). No capítulo de amanhã, 16, o chalaneiro encontrará os jovens à deriva e os ajudará a voltar para casa. Assim, os dois retornarão para a fazenda de Tenório sã e salvos ao menos por enquanto.

Isso porque mais adiante na novela, Roberto irá morrer. As cenas ainda não tem previsão para irem ao ar, mas devem ser exibidas na reta final da trama.

Tenório contratará Solano (Rafa Sieg) para dar um fim na família de José Leôncio. O matador irá atirar primeiro em José Lucas (Irandhir Santos), e Roberto verá o bandido na região após o atentado. Para evitar que o jovem dê com a ‘língua nos dentes’, o assassino arma um plano para se livrar do filho de Tenório.

Solano convida Roberto para um passeio de barco e o garoto aceita. Quem aparece para tentar impedir uma tragédia é o Velho do Rio (Osmar Prado), que ataca o matador em forma de sucuri e o derruba na água. O rapaz tenta ajudar o bandido e dá a mão para ele, mas acaba sendo puxado para dentro do rio também.

O criminoso usa Roberto de escada para subir de volta na embarcação e dá partida no motor, deixando o garoto sozinho dentro d’água. O filho de Tenório se afoga e morre, para o desespero de sua família.

Quem não é filho de Tenório?

Quem não é filho de Tenório é Marcelo (Lucas Leto). O rapaz, na verdade, é fruto de um estupro sofrido por Zuleica quando ainda era jovem. A enfermeira nunca contou a verdade para o marido, que sequer desconfia que o primogênito não é seu herdeiro.

Marcelo e Guta não são meios-irmãos como imaginavam. Depois de revelada a verdade, o casal tem um filho junto e se casam em uma cerimônia realizada na fazenda de José Leôncio, no mesmo casamento de Zefa (Paula Barbosa) e Tadeu (José Loreto).

Já Renato continua morando na fazenda ao lado da mãe, que herdará as terras pantaneiras depois da morte de Tenório.

Qual o fim de Tenório em Pantanal?

Tenório morre no fim de Pantanal. O vilão será assassinado por Alcides (Juliano Cazarré) que se vingará do crápula por tentar castrá-lo e por tudo o que ele fez para sua família, a de Juma (Alanis Guillen) e Muda (Bella Campos). As cenas devem ir ao ar na última semana do folhetim.

Alcides acertará uma lança no tronco de seu algoz, que agonizará e cairá morto. O corpo de Tenório será jogado no rio de piranhas, que vão devorá-lo.

Os negócios de Tenório ficarão para Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Zuleica. A mãe de Guta optará por deixar o Pantanal ao lado de Alcides, enquanto a segunda esposa permanecerá na região pantaneira.