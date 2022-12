O que acontece com Tavinho em O Rei do Gado?

Tavinho (Guilherme Fontes) chega na fazenda de Geremias (Raul Cortez) para investigar o sumiço de seu pai Olegário (Rogério Márcico), que foi morto por Fausto (Jairo Mattos). No entanto, ele acabará se envolvendo com Marieta/Rafaela (Glória Pires), apesar de descobrir a farsa da impostora.

Quem é Tavinho em O Rei do Gado e o que acontece com ele?

Tavinho é filho de Olegário, que vai até a fazenda de Geremias descobrir o que aconteceu com seu pai. O funcionário do rei do café foi morto por Fausto, pois estava prestes a revelar para o patrão que Marieta não é a sobrinha perdida que ele procurava.

Geremias diz a Tavinho que Olegário desapareceu sem dar explicações, mas pede para que o forasteiro fique na fazenda para investigar o desaparecimento de seu pai, o que irrita Marieta/Rafaela e Fausto.

Durante a convivência na fazenda do rei do café, Tavinho começa a desconfiar que Marieta não é quem ela diz ser. No entanto, ao mesmo tempo, ele passa a nutrir sentimentos pela impostora. A vilã não cederá às investidas do rapaz em um primeiro momento, mas logo se entregará a ele quando seu romance com Marcos Mezenga (Fábio Assunção) fracassar.

Mais adiante no folhetim, Rafaela ficará grávida. Geremias vai ordenar que a "sobrinha"' e o filho de Olegário se casem, e o forasteiro pedirá a mão da golpista em casamento.

No entanto, o filho que a impostora espera não é de Tavinho, mas sim de Marcos, que até se compromete em se casar com a golpista, mas a deixa esperando no altar assim como fez com Liliana (Mariana Lima). A celebração também acaba não acontecendo já que a golpista sofre um acidente enquanto anda de cavalo e perde o bebê.

Apesar de perder o amor de Rafaela, o filho de Olegário segue na fazenda de Geremias e se torna ajudante do ricaço, mas decide ir embora após uma discussão com Giuseppe (Emilio Orciollo Netto), verdadeiro sobrinho-neto do rei do café que surge no final da trama e se torna herdeiro da fortuna de seu tio.

Tavinho então decide ir embora da fazenda de Geremias, mas ganha terras e cabeças de gado como forma de agradecimento por todo o trabalho prestado por Olegário ao longo dos anos.

Rafaela fica com Tavinho ou Marcos em O Rei do Gado?

Rafaela não fica com nenhum dos dois e termina O Rei do Gado sozinha. O envolvimento com Tavinho não dá certo, assim como o affair com Marcos, que volta para os braços de Liliana na reta final do folhetim e forma uma família com ela.

Tavinho vai embora da fazenda, assim como Rafaela, que decide deixar a casa de Geremias após o fim de sua farsa. Assim como o ex-namorado, ela também recebe algumas terras e cabeças de gado do "tio", que se apegou a ela. Quem herda toda herança do rei do café é Giuseppe, sobrinho-neto que o milionário descobre a existência apenas nos capítulos finais.

Sendo assim, Tavinho e Rafaela deixam O Rei do Gado nos capítulos finais, enquanto Marcos tem um final feliz. Já Geremias finalmente deixa as desavenças com Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) para trás e coloca um fim na desavença com o rival.

Onde está passando O Rei do Gado?

O Rei do Gado está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo de segunda a sexta, às 17h05, horário de Brasília, logo após a Sessão da Tarde.

Por ser uma novela antiga, todos os episódios estão disponíveis para os assinantes do Globoplay. É necessário ser assinante de um dos planos pagos da plataforma de streaming para ter acesso aos capítulos.

Essa é a terceira vez que O Rei do Gado está sendo reprisada. A trama de sucesso foi ao ar pela primeira vez em 1996 e ganhou reprises em 1999 e 2015.