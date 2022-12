Marcos em O Rei do Gado conhece o tio Geremias?

Marcos em O Rei do Gado leu uma matéria sobre o gado de Geremias Berdinazzi (Raul Cortez) e descobriu que foi ele quem roubou sua avó e seu pai no passado, pegando toda a fortuna da família para si. O rapaz decide ir atrás do rei do café para acertar as contas, mas acaba se envolvendo com Marieta/Rafaela (Glória Pires).

Como Marcos em O Rei do Gado conhece Geremias?

Após ler em uma revista uma reportagem sobre a criação do gado leiteiro de Geremias, Marcos se dá conta que aquele homem é o golpista que roubou o dinheiro da família. “O cara roubou todo mundo e agora está rico desse jeito! Não é possível isso… Deixa só meu pai saber de uma coisa dessas!", diz. Ele então decide viajar para a fazenda do ricaço, mas sem revelar sua reais intenções e sem avisar seu pai.

Ao chegar na fazenda, o rapaz se apresenta a Fausto (Jairo Mattos) como um criador de gado e pede para que o advogado o leve até Geremias. Sem nem imaginar que Marcos é seu sobrinho-neto, o rei do café acolhe o jovem em sua casa.

Quem mais se encanta por Marcos é Marieta/Rafaela. Assim que o rapaz chega ao local, a jovem já se interessa por ele - e ele por ela, apesar do noivado com Liliana (Mariana Lima). Os dois engatam um romance, mas o filho de Bruno decide ir embora às pressas no dia seguinte após Geremias dizer que gostaria de conhecer as terras do rapaz.

Após a partida de Marcos em O Rei do Gado, Fausto descobre que o rapaz na verdade é um Mezenga, deixando o idoso furioso por ter sido enganado. Longe dali, o filho de Bruno já estrará em casa e contará onde esteve para sua irmã, Lia (Lavínia Vlasak).

Será ela quem, mais adiante na trama, vai contar para Bruno que Geremias está vivo. O rei do gado então decidirá ir atrás do ricaço e aparecerá de surpresa na fazenda do rei do café, reivindicando sua parte da fortuna, que deveria pertencer a sua mãe, Giovanna (Letícia Spiller), roubada pelo próprio irmão no passado.

Ao ouvir o pedido do sobrinho, Geremias vai colocá-lo para correr de sua fazenda. A cena dará início a uma nova guerra entre os Berdinazzis e os Mezengas, que só será resolvida no final da novela.

Marcos e Rafaela ficam juntos?

Mesmo com a rivalidade entre as famílias e o compromisso de Marcos com Liliana, o rapaz e Marieta/Rafaela continuam envolvidos. O playboy vai contar tudo para Lia, que sua vez confessará para a noiva de seu irmão que ele conheceu a sobrinha de Geremias e gostou dela.

Enquanto isso, o senador Caxias (Carlos Vereza) e Liliana seguem a todo vapor com os preparativos do casamento - o político até arranja um emprego para o malandro em Brasília, que aceita o cargo mas acaba tratando a situação com desdém.

O filho de Bruno chegará a conclusão de que não gosta de Liliana e voltará a procurar Marieta/Rafaela, com quem viaja em meio aos preparativos de seu casamento.

Marcos não dará a mínima para o romance com Liliana e engatará um namoro com Rafaela. A atitude obviamente deixará o senador Caxias furioso, que exigirá que o rapaz assuma o filho de Liliana, que está grávida.

Apesar da paixão, Marcos e Marieta/Rafaela não vão ficar juntos. No final da trama, a impostora irá embora da fazenda de Geremias após o fim da farsa, mas receberá algumas terras e cabeças de gado do rei do café. Enquanto isso, o filho de Bruno vai reatar com Liliana, com quem enfim se casará.