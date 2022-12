Filho de Olegário em O Rei do Gado chega após morte do pai

Guilherme Fontes interpretou o filho de Olegário em O Rei do Gado, personagem que chegará em breve na trama exibida nas tardes do Vale a Pena Ver de Novo. O homem aparece nas terras de Geremias após o desaparecimento do pai e acaba se envolvendo com a farsante Rafaela.

Quem é o filho de Olegário em O Rei do Gado?

O filho de Olegário em O Rei do Gado é Otávio, personagem de Guilherme Fontes, mas o veterinário é chamado de Tavinho por todo mundo. Ele chega a novela depois da morte de seu pai, que é assassinado por Fausto (Jairo Mattos), que tenta impedir que a farsa de Rafaela seja revelada.

Após ser demitido por Geremias (Raul Cortez), que sempre teve a lealdade do funcionário, Olegário é assassinado e seu corpo fica desaparecido por algum tempo. Após o corpo ser finalmente encontrado, um mistério paira no ar sobre o que aconteceu. Por conta disso, quando Tavinho chega às terras de Geremias fazendo perguntas, ele é convidado pelo personagem de Cortez para ficar por lá.

Tavinho começa a desconfiar de Rafaela, mas ao mesmo tempo começa a nutrir sentimentos pela moça. Porém, ela se apaixona por Marcos Mezenga (Fábio Assunção) e larga tudo para ficar com o rapaz. No entanto, o relacionamento com o herdeiro dos Mezenga não dá certo e a impostora e o filho de Olegário em O Rei do Gado acabam se envolvendo. Eles até planejam casamento e a Rafaela aparece grávida.

Porém, uma grande revelação toma a vida dos dois. Rafaela diz a todos que seu bebê é de Tavinho. No entanto, pouco depois é revelado que a criança é na verdade de Bruno. Para o azar da falsa sobrinha de Geremias, a gravidez de Rafaela não vai para frente, pois ela sofre um acidente ao cavalgar e acaba perdendo a criança.

Durante todo este tempo em que Tavinho fica na casa de Geremias, o fazendeiro acaba se afeiçoando ao rapaz e resolve lhe dar terras e cabeças de gado como herança por conta de todo o trabalho que Olegário prestou para ele durante tantos anos. Tavinho acaba virando um bom ajudante de Geremias na fazenda, mas no final da novela, larga tudo e vai embora.

No capítulos da reta final do folhetim, Tavinho tem uma discussão feia com Giuseppe (Emilio Orciollo Netto). Ele leva o rapaz - que é escolhido por Geremias como o herdeiro de seu legado - para ajudar nos trabalhos da fazenda, mas se desentende com o futuro patrão. O italiano diz que um dia será o dono de tudo e que Tavinho lhe deve respeito. Além disso, ele afirma que o veterinário "comerá" em suas mãos, assim como seu pai comia nas mãos de Geremias.

Tavinho resolve que não irá ser capacho de ninguém e vai embora para viver em paz. Ele faz as malas e deixa uma carta para Geremias explicando tudo. Judite (Walderez de Barros) entrega a carta para o fazendeiro, que fica de coração partido com a decisão de Tavinho e queima a carta após lê-la.

>> Rafaela é desmascarada em O Rei do Gado

Por onde anda o ator Guilherme Fontes?

Um dos atores mais emblemáticos dos anos 90, Guilherme Fontes somou diversos personagens na televisão, como o Alexandre de A Viagem, o Junior de Selva de Pedra, Tavinho, o filho de Olegário em O Rei do Gado, o Marcos de Mulheres de Areia e muitos outros.

Apesar de não ter parado de trabalhar, o ator não dá às caras com a mesma frequência nas telinhas hoje em dia. Atualmente com 55 anos de idade, o ator apareceu em uma novela pela última vez em 2019, quando interpretou Norberto Monte Castelli em Órfãos da Terra.

Desde então, ele trabalhou em apenas três filmes, Boca de Ouro (2019), O Silêncio da Chuva (2020) e Lulli (2021).

Para quem quer matar a saudade do ator, ele voltará ao estúdios da Rede Globo em breve. O ator estará em uma série da Globoplay em 2023 intitulada Os Outros. Ele está cotado para interpretar o marido de Drica Moraes na trama, Jorge, um empreiteiro das Olimpíadas do Rio preso por corrupção.

