O que acontece com Olegário em O Rei do Gado?

Olegário em O Rei do Gado sairá de cena após descobrir o segredo de Marieta/Rafaela (Glória Pires). O homem, que já estava desconfiado da misteriosa mulher que apareceu na vida de Geremias (Raul Cortez), vai contar para Fausto (Jairo Mattos) que sabe a verdade sobre a moça, mas isso lhe custará sua vida.

Olegário em O Rei do Gado morre?

Olegário (Rogério Márcico) em O Rei do Gado será morto por Fausto após descobrir que Rafaela é uma impostora e que ela não é a verdadeira sobrinha de Geremias.

Desde que a moça chegou na fazenda, ele e Judite (Walderez de Barros) estavam desconfiados das intenções dela. O homem chega a ser alertado por Fausto de que, caso ele continue suspeitando de Marieta/Rafaela, Geremias poderá até demiti-lo.

E é isso que acontece: Geremias manda embora o funcionário de sua fazenda após ele insistir que a moça esconde algo. Fausto, que está por trás da farsa, diz para ele ir para longe dali: “Agora que ele te mandou embora você fica se lamentando? Pegue o seu dinheiro, que não é pouco, e vai cuidar da sua vida”.

Mas antes de deixar a fazenda de vez, Olegário em O Rei do Gado contará para o advogado que recebeu um relatório de detetives que apontam que a personagem de Glória Pires não é a verdadeira Marieta Berdinazzi. “Essa tal já tinha aparecido por aqui. Essa vigarista chamada Marieta", diz.

Fausto insistirá em dizer que a impostora é sobrinha de Geremias, mas Olegário vai escancarar a verdade. "A menina que se salvou da morte naquele desastre de caminhão de boias-frias não se chamava Marieta. Se chamava Luana [Patrícia Pillar]".

Com medo de que a farsa chegue ao fim e que ele perca a chance de colocar as mãos na fortuna, Fausto pergunta o que Olegário irá fazer a respeito disso. O funcionário então diz que prestará um último serviço ao patrão e que irá atrás de Luana.

No entanto, Fausto dá um tiro no homem. "Não vai não”, dirá ele, enquanto atinge Olegário com uma bala, que cai morto.

Por onde anda Rogério Márcico?

Rogério Márcico foi quem interpretou Olegário em O Rei do Gado. Hoje, o ator tem 92 anos e está aposentado da televisão desde 2015. Seu último trabalho foi no seriado "Buuu - Um Chamado para a Aventura", do canal por assinatura Gloob, no qual ele interpretou Reginaldo.

Em novelas, fez uma participação especial em Amor e Revolução (2011), do SBT. Também esteve no seriado A Cura (2010), da Globo, no folhetim Água na Boca (2008), da Band, e Maria Esperança (2007), do SBT, sendo estes seus últimos trabalhos nas telinhas.

O ator iniciou sua carreira na década de 50, acumulando passagem por mais de 40 produções televisivas. Além de interpretar, ele também é dublador.

Como Rafaela é desmascarada?

Será a própria Rafaela quem colocará um fim na farsa ao longo da trama. Ela se apaixona por Marcos Mezenga (Antônio Fagundes), e por ele ser da família rival aos Berdinazzis, Geremias proíbe a moça de se encontrar com ele. Ela então decide confessar tudo para ficar livre: "não caí de caminhão nenhum, nunca fui boia-fria em toda a minha vida".

No entanto, ela continua afirmando que é uma Berdinazzi. "Eu sou neta do seu irmão Bruno [Marcello Anthony], que morreu na guerra", diz.

A fim de descobrir a verdade sobre o passado da moça, Geremias irá até a Itália investigar se ela é mesmo neta de Bruno. Os documentos vão provar que Rafaela é neta de Gema, mulher que o soldado se envolveu na Itália, mas não tem nada a ver com o Berdinazzi, ou seja, não tem nenhum vínculo com o rei do café.

Durante a viagem, ele descobre que tem um sobrinho-neto chamado Giuseppe (Emílio Orciollo Netto), o verdadeiro neto de Bruno, que se torna o herdeiro de toda a herança.