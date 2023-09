O que acontece com Tonho da Lua em Mulheres de Areia?

Tonho da Lua (Marcos Frota) sofre um grave acidente depois de discutir com Raquel (Glória Pires) em cima das pedras. O rapaz é empurrado pela vilã e cai de uma grande altura, ficando desacordado por horas. Será que Tonho da Lua morre na novela ou se recupera?

Tonho da Lua morre na novela Mulheres de Areia?

Apesar do acidente na praia que o deixa desacordado por alguns dias, Tonho da Lua não morre em Mulheres de Areia. O rapaz se recupera da queda que, apesar de ter o deixado ferido, o fez relembrar do dia em que seu pai morreu e quem foi o verdadeiro culpado pela tragédia.

Tonho da Lua irá se recuperar plenamente e não vai correr mais riscos nos próximos capítulos de Mulheres de Areia. O escultor estará focado em conseguir provas de que Donato matou seu pai para que consiga colocar o crápula na cadeia.

O médico Munhoz (Edwin Luisi) examina o escultor após a queda e diz que o rapaz sofreu uma concussão cerebral e que não é possível dizer como ele vai reagir depois que acordar. O profissional de saúde também recomenda que o personagem de Marcos Frota não vá ao hospital e se recupere em casa.

Da Lua fica sendo cuidado por Glorinha (Gabriela Alves) e Ruth (Glória Pires) até que enfim recobra a consciência. "Eu lembrei! Eu lembrei, Glorinha, agora eu sei. Eu lembrei, eu sonhei com tudo direitinho", acorda aos berros. Donato (Paulo Goulart) ouvirá os gritos e irá até o rapaz mas, quando Tonho vê o vilão, diz que foi ele quem o empurrou o pai deles das pedras. Glorinha, no entanto, acha que se trata de um delírio do irmão e não acredita que Donato tenha alguma culpa pela tragédia.

Tonho da Lua está certo, mas ninguém acreditará nele pois acham que ele está confuso depois do acidente. Enquanto isso, Raquel continuará vivendo como se nada tivesse acontecido.

Apesar da desconfiança, Tonho não vai desistir de provar que está falando a verdade e começará a encontrar maneiras de fazer Donato pagar pelo crime.

Tonho coloca Donato na cadeia em Mulheres de Areia

Tonho vai querer matar Donato depois de lembrar que ele é o responsável pela morte de seu pai. No entanto, Ruth vai aconselhar o amigo a fingir estar em paz com o vilão para que ele não o denuncie. Apesar de não fazer nenhum mal fisicamente para o criminoso, o escultor vai ter um papel importante para que o bandido pague por tudo o que fez.

A lembrança de Tonho será fundamental para que o criminoso seja preso. Isso porque Vanderlei (Paulo Betti) começa a chantagear o vilão - o amante de Raquel tem um negativo com as fotos do exato momento em que o crápula empurrou o pai do escultor.

Só que Marujo (Ricardo Blat) descobre que essas provas existem e invade quarto de Vanderlei para rouba o negativo. Tonho da Lua vê as fotos e reconhece o pai, o que faz com que eles levem as imagens para o delegado Rodrigo (Stepan Nercessian).

Donato será preso, mas ainda conseguirá fugir da cadeia. Foragido, o vilão comete mais um crime ao colocar fogo nos barcos dos pescadores e ainda retorna para a casa de Tonho da Lua e Glorinha, mas é visto pelo escultor. O rapaz avisa o delegado, que planeja uma armadilha para capturar o mau-caráter. O personagem de Paulo Goulart retorna para a cadeia, onde passa o resto de seus dias.

