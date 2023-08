O que acontece com Tonho da Lua no final da novela Mulheres de Areia?

Papel do ator Marcos Frota em 1993, aos 36 anos, Tonho da Lua se tornou um dos personagens mais queridos e marcantes da trama de Mulheres de Areia. O rapaz nutria um carinho verdadeiro por Ruth (Gloria Pires), a gêmea boazinha, fazia esculturas na areia de impressionar e ainda lidava com um padrasto abusivo, Donato (Paulo Goulart). Veja o que acontece com Tonho da Lua no final da novela, atualmente em reprise na faixa Edição Especial, da TV Globo.

Final de Tonho da Lua em Mulheres de Areia

O final de Tonho da Lua em Mulheres de Areia é feliz, mas com alguns obstáculos. Na reta final da novela, ele se lembra de mais detalhes da morte do pai na infância e acusa Donato de ter assassinado o patriarca. No entanto, sem provas e com uma doença mental que faz com que seja desacreditado pelos outros, ele só consegue provar o que está falando quando consegue colocar as mãos em uma evidência irrefutável, um negativo roubado pelo pescador Marujo (Ricardo Blat) do quarto de Vanderlei (Paulo Betti), que mostra Donato cometendo o crime.

As fotos do assassinato são mostradas para o delegado Rodrigo (Stepan Nercessian), que promete fazer de tudo para colocar o vilão atrás das grades. Porém, não é aí que Tonho da Lua vence, pois Donato é preso, mas pouco depois escapa e fica foragido.

Enquanto está fora da cadeia, Donato ainda prejudica a vida de outros moradores de Pontal D'Areia e coloca fogo em barcos dos pescadores locais. Depois disso, ele aparece na casa em que vivia com Tonho da Lua e sua outra enteada, Glorinha, e por isso é denunciado pelo personagem de Marcos Frota.

Com a dica de Tonho da Lua sobre o paradeiro de Donato, o delegado Rodrigo consegue prender o mau-caráter, que desta vez não escapa e responde pela morte do pai de Da Lua e o incêndio dos barcos. Com isso, o amigo de Ruth enfim se vê livre do padrasto e passa a viver feliz com a irmã, que também se livra dos assédios constantes do velho.

No entanto, o final de Tonho da Lua não para por aí, depois que se livra de Donato, Tonho e Glorinha ficam com a casa que era do pai da dupla e estava com Donato, mas ele resolve ir embora. Tonho fica fascinado com o circo que chega na cidade e decide partir com a trupe.

Glorinha não gosta da ideia, por ser protetora e muito apegada a Tonho da Lua, mas acaba convencida a deixar o irmão ir. Em seguida, Tonho conversa com a irmã sobre a possibilidade de ela ter filhos no futuro para que ele possa ser tio, se despede dos pescadores e promete voltar para visitar.

Como está o Marcos Frota hoje?

De volta às telinhas com a reprise de Mulheres de Areia, Marcos Frota não aparece em uma novela inédita desde 2016, quando fez uma participação em Sol Nascente e apareceu no meio da trama como o personagem Beto, amigo de Lenita (Letícia Spiller) e Ralf (Henri Castelli) que relembrava o passado da mulher vivida por Spiller. Hoje, o ator está com 66 anos de idade e tem se dedicado ao circo.

Marcos Frota é um dos rostos do Circo dos Sonhos, que tem duas unidades itinerantes que viajam pelo país. Nos últimos tempos, eles estiveram em Taguatinga e entre o final de agosto, setembro e outubro passarão por Ribeirão Preto, em São Paulo, Anápolis, em Goiás, e Varginha, Minas Gerais.

Não é uma coincidência o mundo circense ser a vida atual do ator e aparecer na história de Tonho da Lua em Mulheres de Areia, essa sempre foi uma paixão de Marcos Frota. Em entrevista ao extinto Video Show, em 2016, o ator contou que sua paixão pelo circo "explodiu" ao trabalhar na novela Cambalacho (1986), antes de Mulheres de Areia, trama em que viveu um trapezista e se aproximou do ofício.

Marcos Frota não está casado, seu último relacionamento público foi com a empresária paraense Thaysa Rodrigues, com quem apareceu no Rock in Rio em 2022. Depois disso, eles não foram mais vistos juntos. Alguns anos antes, em 2016, ele se relacionou Amanda Almeida. Seus casamentos foram com a atriz Carolina Dieckmann, entre 1997 e 2003, que resultou no filho mais novo do ator, Davi Frota, e a empresária Cibele Ferreira, entre 1976 e 1993, que faleceu em um acidente, com quem Marcos teve seus três filhos mais velhos, Amaralina, Apoena e Tainã.

