O que acontece com Trindade e por que ele se afasta de Irma?

O que acontece com Trindade deixará os fãs do peão tristes. Nas próximas semanas da novela, o namorado de Irma (Camila Morgado) irá embora da fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e abandonará a namorada grávida. o ‘cramulhão’ não permitirá que ele continue ado lado de sua família, fazendo com que ele suma no mundo mais uma vez.

O que acontece com Trindade na novela Pantanal?

Trindade vai sumir da fazenda em cenas previstas para irem ao ar no capítulo de quinta-feira, 24 de agosto. O peão já disse para os colegas que o pacto com o cramulhão está lhe custando caro. Apesar do ‘coisa ruim’ ter dito que o trato estaria desfeito depois que ele conquistasse o amor de Irma, a criatura diabólica continua infernizando a vida do personagem de Gabriel Sater e fará com que ele abandone sua família.

Ainda nesta semana, ele pedirá para Irma esquecê-lo, o que a deixa confusa. No mesmo capítulo, o cramulhão fará com o que o bebê que ainda está na barriga da ruiva toque uma viola – ao ver o instrumento sendo tocado sozinho, os demais personagens vão morrer de medo. Trindade dirá que é seu filho quem está no comando do instrumento, confirmando que a criança herdou poderes sobrenaturais do pai.

Após o acontecimento, Trindade conversará com Tibério (Guito) e dirá que será melhor para o filho se ele deixar a fazenda. Irma ficará devastada quando ouvir de seu amado que precisa ficar longe dela e do filho.

E é exatamente isso que ele fará. Na próxima semana, Trindade se despedirá de Irma enquanto ela dorme. Quando a tia de Jove (Jesuíta Barbosa) acordar, o peão já estará longe dali.

A saída de Trindade da fazenda deixará José Leôncio (Marcos Palmeira) surpreso, que não acreditava que o rapaz ia mesmo abrir mão de sua namorada e do fiho. Já Tibério acreditará que o peão deve voltar em algum momento.

E ele está certo: Trindade aparecerá novamente quando Irma estiver em trabalho de parto – foi o que aconteceu na primeira versão da novela. A filha de Mariana (Selma Egrei) sofrerá complicações e suplicará pela presença de seu amado. Como num passe de mágica, ele aparecerá em seu quarto e fará o parto do bebê com as próprias mãos. Depois, ele pedirá para José Lucas (Irandhir Santos) cuidar de sua família antes de desaparecer de novo.

Qual o pacto de Trindade?

Trindade vendeu sua alma para o diabo para se tornar o melhor violeiro da região. O peão contou que não era um bom músico e que o diabo ofereceu um trato para melhorar suas habilidades artísticas. Além disso, o ‘cão’ também disse para o rapaz que o inferno é um lugar muito triste e que ele precisava de alguém para animá-lo.

Outros personagens cogitaram fazer um trato com o demônio para obterem ganhos pessoais. O primeiro foi Jove (Jesuíta Barbosa), que queria a sela de prata para si e para reconquistar o amor de Juma (Alanis Guillen), mas o cramulhão não quis atender ao seu perdido. Até Zaquieu (Silvero Pereira) quis invocar o capeta, mas Trindade conquistou mostrar as desvantagens de vender sua alma. Sendo assim, nenhuma outra figura faz de fato um acordo com o cão.

Por que Trindade sai de Pantanal?

Trindade saiu da primeira versão da novela pois Almir Sater, que interpretou o personagem em 1990, foi convidado pela própria Manchete para protagonizar A História de Ana Raio e Zé Trovão, que sucedeu Pantanal na emissora.

Apesar de Gabriel Sater ter pedido para Bruno Luperi não tirá-lo da trama antes do final, o autor deve manter o mesmo roteiro de 32 anos e fazer com que Trindade suma da vida de Irma.