O que acontece com Trindade na novela Pantanal: peão vai desaparecer

Um dos personagens mais queridos da versão original de Pantanal, o violeiro que tem pacto com o diabo continua entre um dos favoritos do público no remake da TV Globo. Com um toque de mistério, o que acontece com Trindade na novela Pantanal é para deixar o espectador grudado no sofá.

Durante a novela Pantanal, acontece com Trindade um romance com Irma, o nascimento de uma criança com poderes e também momentos de tensão. O personagem não morreu na versão original da novela, mas teve um final prematuro no folhetim. Na época, Almir Sater precisou deixar a produção para se dedicar as gravações da novela que sucederia Pantanal na programação da Manchete, A História de Ana Raio e Zé Trovão.

O sucesso do personagem de Trindade na novela Pantanal foi grande. O plano inicial para o violeiro era uma participação de alguns capítulos, mas com o apelo do público, Benedito Ruy Barbosa estendeu o tempo do personagem nas telinhas e lhe deu mais destaque na trama.

Em 2022, o autor Bruno Luperi tem a chance de mudar o desfecho do peão se for necessário. Porém, até agora não foi revelado se o que acontece com Trindade no final da novela Pantanal mudará de alguma forma.

Chegada

Trindade chega na novela Pantanal após Muda acertar o velho do rio sem querer. A jovem atira para matar a onça que ronda a tapera, mas o atingido acaba sendo a entidade. Assim que aparece pela primeira vez, Trindade retira a bala e salva o guardião.

Depois, Trindade segue para a fazenda de José Leôncio, lugar em que arranja trabalho. Ele passa a frequentar as terras do novo patrão e é presença solicitada nas rodas de viola da fazenda.

Captura de Levi

Depois que Tibério é esfaqueado por Levi na novela Pantanal, Trindade é quem captura o mau-caráter. O violeiro está por perto quando a tragédia acontece e impede Levi de sair da fazenda quando o avista tentando fugir. No entanto, o trabalho do peão vai por água abaixo quando Muda liberta Levi, para que assim ele possa matar Tenório por ela.

Romance com Irma

Morando no pantanal, Irma se envolve com Trindade na novela Pantanal. Depois que a irmã de Madeleine desencanta do cunhado, ela se encanta pelo violeiro, que também fica fascinado pela ruiva. Os dois vivem um romance ardente, que resulta em uma gravidez.

O herdeiro da dupla não é uma criança normal. Por ter pacto com o diabo, Trindade afirma que seu filho tem poderes sobrenaturais. Durante umas das cenas da novela, uma viola tocará sozinha e o peão vai afirmar que isso é obra da criança.

Apesar do romance e do bebê, o namoro de Irma e Trindade não dá certo. Durante a gravidez, os dois se desentendem e o peão acusa a amada de trair sua confiança. O relacionamento acaba e Trindade deixa a fazenda de José Leôncio para trás.

Irma continua esperançosa que o peão volte para o parto do filho e sofre com a perda. No dia do nascimento, Irma passa por complicações e José Leôncio já começa a preparar o avião para levá-la a um hospital. Porém, antes que isso aconteça, Trindade aparece no quarto de Irma, que no momento está sozinha, e faz o parte do próprio filho sem a ajuda de ninguém.

Adeus

Após o nascimento da criança, que ganha o nome de Antero/Anterinho em homenagem ao pai de Irma e Madeleine, Trindade pede que José Lucas cuide de Irma e de seu filho. O violeiro se despede, deixa a fazenda de José Leôncio, dessa vez de forma definitiva, e não dá mais as caras na novela.

Papel passou de pai para filho

Trindade foi vivido por Almir Sater na versão original da novela Pantanal, o que aconteceu quando o ator tinha 34 anos de idade. Hoje, o papel passou para seu filho, Gabriel Sater, que tem 40 anos de idade.

Gabriel não revelou ao pai que estava prestes a fazer os testes para viver o personagem no remake da TV Globo. O ator chegou a conversar com o pai sobre o assunto, para entender melhor a trama do violeiro, mas só revelou tudo a Almir mais tarde.

Na trama do remake da novela Pantanal, pai e filho puderam compartilhar uma cena. A dupla ganhou um duelo de viola em volta de uma fogueira na fazenda de José Leôncio. O momento emocionou o público e os atores.

Pai e filho falaram sobre o assunto em entrevista, veja como foi:

