Lara ainda não sabe que Christian está vivo e se passando por Renato, mas a moça já descobriu que o amado tinha um irmão gêmeo e está atrás do rapaz para saber a história por trás do crime. Mas o que acontece depois que Lara encontra Renato Um Lugar ao Sol?

Lara encontra Renato em Um Lugar ao Sol e é humilhada

Finalmente Lara ficou frente a frente com o farsante Renato. A cozinheira abordou o marido de Bárbara (Alinne Moraes) na saída da Redentor, empresa de Santiago (José de Abreu), e fará muitas perguntas sobre o reencontro dos irmãos e o dia do assassinato. Mas a reação do “ex-cunhado” não será das melhores.

O personagem de Cauã Reymond tentará esconder suas emoções e parecerá frio. Christian vai dizer que o irmão era um traficante que só queria saber de dinheiro, teve o que mereceu e humilhará a ex-namorada, além de insinuar que ela é uma interesseira.

Mesmo após a humilhação, Lara dirá para Renato que não vai descansar até descobrir a verdade e que há “alguma coisa errada nessa história”.

Alguns dias depois, o farsante do irmão rica irá até o restaurante de Lara e pedirá desculpas pela forma que agiu, porém, contará mais mentiras para a cozinheira.

Renato/Christian inventará uma história diferente sobre o dia em que o irmão foi assassinado pelos traficantes e dirá que foi roubado pelo rapaz e que, após uma noite de bebedeira, acordou sem relógio e carteira.

Depois disso, o romance ficará no ar e a dupla vai se ver mais vezes, até que Christian beijará Lara. Ele dirá que a ama, mas a reação da mocinha será um tapa na cara do rapaz. Christian justificará que se apaixonou pela “viúva do irmão”, o que vai deixar a mocinha abalada.

Que horas passa Um Lugar ao Sol?

A novela de Lícia Manzo é o atual folhetim da faixa das 21h, assim, a produção é sempre exibida depois do Jornal Nacional, mas pode sofrer alterações em dias que há partidas de futebol, como será o caso desta quarta-feira (15). Por conta da partida entre Athletico-PR x Atlético-MG na Copa do Brasil, na quarta a novela começará às 20h30, nos demais dias a exibição será às 21h30, de acordo com a programação oficial da TV Globo.

Para assistir é simples, sintonize sua televisão na emissora no horário indicado ou acesse a aba ‘Agora na TV’ gratuitamente na Globoplay para assistir ao vivo. Os capítulos ficam disponíveis depois na plataforma streaming, no entanto, apenas para assinantes.

