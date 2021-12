Túlio de Um Lugar ao Sol: Daniel Dantas explica fala ‘estranha’

O atual papel de Daniel Dantas nas telinhas não desperta nada além de repulsa em muita gente. O personagem é mau caráter e passa longe daqueles vilões que o público ama odiar, o ator comentou sobre as atitudes de Túlio em Um Lugar ao Sol e como enxerga o carrasco em entrevista à jornalista Patrícia Kogut, do O Globo.

Por que Túlio de Um Lugar ao Sol é tão odiado?

Em publicação do O Globo do dia 10 de dezembro, o ator Daniel Dantas comentou as críticas lançadas sobre seu personagem na obra de Lícia Manzo, Um Lugar ao Sol. Na trama, o marido de Rebeca (Andréa Beltrão) é uma “figura odiosa” e o artista diz entender a reação do público.

Daniel Dantas analisou que Túlio tem um comportamento de psicopata ao não ter afeto pelos outros. Nem mesmo a esposa e a amante do personagem conquistam a empatia dele. “Se for vantajoso passar por cima [de Rebeca ou Ruth], ele passará. Ele não estabelece muito esse limite”, comentou o ator.

Modo de falar de Daniel Dantas

O ator foi questionado sobre a repercussão nas web em relação a dicção e o ritmo lento de falar, inclusive, os comentários levaram Leticia Sabatella a defender o companheiro publicamente nas redes sociais. Mas por incrível que pareça, o ator disse não ter visto os tais comentários. O intérprete de Túlio de Um Lugar ao Sol compartilhou que tem pouco conhecimento do que acontece no Twitter e só agora tem começado a utilizar mais o Instagram.

O artista disse que faz parte de seu jeito “falar mais arrastado” e que por enquanto tem ouvido mais elogios do que críticas, mas também comentou: “as pessoas podem dizer o que quiserem, têm o direito de achar isso”.

Futuro do personagem na novela das 9

Agora que Túlio e a amante (Pathy Dejesus) encontraram filmagens de Christian e Renato (Cauã Reymond) e descobriram que o cunhado é um farsante, nos próximos capítulos o vilão vai confrontar o rapaz e o obrigará a fazer parte de seu esquema de desvio da Redentor, empresa de Santiago (José de Abreu).

O rapaz não terá muita alternativa a não ser acatar a chantagem de Túlio em Um Lugar ao Sol e ainda será obrigado a demitir Ravi (Juan Paiva), por ordens do personagem de Dantas.

No final da próxima semana, Christian encontrará Túlio caído, o personagem será vítima de um infarto. Na hora de pedir por ajuda, Christian pensará duas vezes se chamará socorro médico ou não.

Assista o momento que Túlio consegue provas da farsa:

