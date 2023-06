O que aconteceu com Hugo na novela Vai na Fé?

O que aconteceu com Hugo na novela Vai na Fé ainda não está claro para alguns espectadores, que querem saber se o personagem de MC Cabelinho volta ou não para o folhetim. É possível que o rapaz retorne na reta final da trama para se vingar de Orfeu (Jonathan Haagensen).

Hugo vai voltar em Vai na Fé?

Hugo saiu de Vai na Fé após ser ameaçado por Orfeu. O bandido afirmou que o rapaz traiu sua confiança e mandou um de seus capatazes matá-lo. No entanto, o funcionário do criminoso teve pena do personagem de MC Cabelinho e o deixou vivo sob a condição de que ele fosse embora de Piedade o mais rápido possível.

O rapaz terminou o relacionamento com Jenifer (Bella Campos) antes de deixar a cidade e se despediu de sua amada, deixando-a desolada.

Muitos internautas reclamaram da saída de Cabelinho da novela, mas é possível que Hugo volte ao folhetim nos capítulos finais. De acordo com o jornalista André Romano, do Observatório da TV, o personagem ainda aparecerá na trama de Rosane Svartman.

O rapaz se revoltará contra Orfeu depois de saber que foi o bandido quem ordenou que lhe matassem. Hugo também largará a vida do crime para ficar ao lado de Jenifer - também é possível que ele se converta ao cristianismo.

Até agora, MC Cabelinho não deu nenhum indício em suas redes sociais de que saiu da novela Vai na Fé. Por enquanto, quem deixou a trama foi a rapper Azzy, que se despediu da personagem Izzy após a dançarina ser convidada para a Dança dos Famosos na história de ficção. "Te amo pra sempre, Ivy. Brilha", escreveu em seu Instagram.

Hugo fez sucesso na novela Vai na Fé e conquistou o público. O rapaz é par romântico de Bella Campos, com quem namora na vida real.

Ainda não há previsão de quando Hugo vai voltar na novela Vai na Fé. O rapaz deve aparecer por enquanto apenas em um vídeo gravado anteriormente no qual ele aparece ameaçando Grazi (Lorena Lima). No capítulo do dia 30 de junho, ele ligará para Jenifer novamente.

Quando termina a novela Vai na Fé?

Vai na Fé fica no ar até 11 de agosto, sexta-feira, quando será apresentado o último capítulo. A trama termina como um dos destaques da programação deste ano, batendo recordes de audiência, ter grande repercussão nas redes sociais e recuperando o público que o horário havia perdido.

A trama será substituída por Fuzuê, folhetim de Gustavo Reiz. A novela tem como central a busca de Luna (Giovana Cordeiro) por sua mãe, a cantora Maria Navalha (Olívia Araújo), que desapareceu após ser vista pela última vez na loja de quinquilharias Fuzuê.

O estabelecimento é comandado por Nero (Edson Celulari), um homem excêntrico. O empreendedor tem um filho, Miguel (Nicolas Prattes), que se envolve com Luna ao longo da trama.

Embaixo do local onde está localizada Fuzuê, há um tesouro escondido. A vilã Preciosa (Marina Ruy Barbosa) descobre a existência da fortuna após a morte de seu pai, que lhe deixa uma carta não só com a localização da grana, mas revelando que ela tem uma meia-irmã: Luna.

Além dos protagonistas, o elenco da novela Fuzuê também conta com Lilia Cabral, Douglas Silva, Leopoldo Pacheco, Ary Fontoura, Zezeh Barbosa, Hilton Cobra, Michel Joelsas, Cyria Coentro, Val Perré, Rogério Brito, Milton Filho, Guilhermina Libânio, Eber Inácio, Ingrid Klug, Maria Flor Silva e Theo Matos.

