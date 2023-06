Qual o final de Vitinho em Vai na Fé?

Um personagem querido entre o público, Vitinho é vivido pelo ator Luis Lobianco. Com a reta final da novela Vai na Fé em andamento, a curiosidade aumenta sobre qual será o desfecho do empresário de Lui Lorenzo (José Loreto). Ele fica sozinho? Ganha romance com Anthony (Orlando Caldeira)? Como fica a carreira? Além dos fãs da obra de Rosane Svartman, até os atores do folhetim torcem por um final feliz entre produtor e o jornalista de fofocas.

O que vai acontecer com Vitinho no final de Vai na Fé

O público ainda não ganhou spoilers de como será o final de Vitinho na novela Vai na Fé, mas a trama tem andado em uma direção favorável ao personagem. Seu romance do passado mal resolvido com Anthony tem tudo para dar certo. A dupla diverte os telespectadores quando entra em cena e tem química elogiada na web.

Até entre os atores, a torcida para que eles ganhem um final feliz é grande. Algumas semanas atrás, no final do mês de maio, Orlando Caldeira, que vive o jornalista Anthony Verão, publicou uma cena de humor da dupla na novela no Instagram e escreveu: "eu torço muito para esse casal".

Alguns dias depois, em entrevista à Contigo! Novelas o ator disse que o público ainda pode esperar pelo desenrolar do caso mal resolvido entre seu personagem e Vitinho. Além disso, ele opinou que a dupla precisa terminar lado a lado na novela. "A gente precisa ver um final feliz desse casal, porque a gente está falando de um casal gay que foge dos estereótipos", comentou.

Luis Lobianco, também tem vontade de ver Vitinho e Anthony juntos no final da novela Vai na Fé. Em abril, ele conversou com a coluna Splash, do UOL, e contou que torce até por um casório da dupla. "Por que não um casamento no Copacaban Palace?", frisou. Entre o público, a recepção é positiva, por isso tudo indica que a autora Rosane Svartman pode atender aos pedidos e deixar os dois juntos no final da novela Vai na Fé.

Além do possível romance, o final de Vitinho em Vai na Fé também deve ser marcado por bons frutos na carreira. Talentoso no que faz, desde que se tornou empresário de Lui Lorenzo, o personagem ganhou ainda mais destaque. Segundo os resumos da novela, nos próximos capítulos ele também ajudará Sol, que pedirá para criar uma música.

Enquanto o final feliz de Vitinho não vem no folhetim, ele terá que enfrentar um provável rival nas próximas semanas da produção. Pelo que indicam os resumos, a chegada de Stuart Phillips deixará o produtor e empresário bastante desconfiado. Stuart chegará alegando interesse em um vídeo de Erika e o personagem de Lubianco não confiará nele, por isso tentará até atrapalhar um romance que surgirá entre Stuart e Wilma.

Luis Lobianco é casado na vida real?

Enquanto o público torce para que Vitinho tenha um amor no final da novela Vai na Fé, o ator Luis Lobianco já tem um para chamar de seu na vida real. O artista de 41 anos de idade é casado com o músico e tradutor Lúcio Zandonadi, de 46 anos. O casal está junto há 11 anos, mas só subiu ao altar em janeiro desde ano, depois de uma década de relacionamento.

Eles se casaram no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro - mesmo lugar que Lobianco sugeriu para um possível casamento entre Vitinho e Anthony - em uma cerimônia que não contou com convidados. No dia que selou a união com o amado, o ator publicou uma foto dos dois em uma suíte presidencial do hotel durante a cerimônia e revelou no Instagram: "casamos. Do nada. (...) Só nós fomos convidados. Celebramos os encontros e a liberdade que o amor nos dá".

Que dia acaba Vai na Fé?

O último capítulo inédito de Vai na Fé está previsto para ir ao ar no dia 11 de agosto, uma sexta-feira. No dia seguinte, sábado, 12 de agosto, quem perdeu o último capítulo poderá conferir a reprise das cenas finais da novela das 7. A partir da segunda-feira seguinte, dia 14 de agosto, a faixa é assumida por Fuzuê, obra de Gustavo Reiz.

A trama vai ter como mocinha Giovana Cordeiro, que interpreta Luna, e Marina Ruy Barbosa será a vilã Preciosa. A antagonista descobrirá que é irmã de Luna depois que receber documentos de herança do pai, que além de revelar o parentesco, destacará também a localização de um tesouro escondido.

