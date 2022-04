O que aconteceu com Joventino em Pantanal? Sumiço dá início a segredo

Desfecho do desaparecimento do peão tem toque sobrenatural

Logo no terceiro capítulo da novela, um dos maiores mistérios da trama já despertou a curiosidade do público: o que aconteceu com Joventino em Pantanal? O peão vivido pelo ator Irandhir Santos desaparece e deixa José Leôncio desolado. Será somente no fim do folhetim que o protagonista e o público irá descobrir a verdade.

O que aconteceu com Joventino em Pantanal

Em cenas que foram ao ar na última quarta-feira (30), Joventino vai em busca sozinho de mais marruás para o seu rebanho. O peão teima em trazer os bois apenas com seu ‘feitiço’, sem utilizar o laço, o que causa admiração de todos, até do seu filho.

O homem monta a cavalo e anda pelas matas do Pantanal em busca dos animais. Em determinado momento do episódio, como se já soubesse o seu destino, Joventino desce do cavalo, tira a sela do animal e o deixa livre na natureza. A partir daí, o pai de José Leôncio não é mais visto.

Preocupado com o patriarca, Zé e mais dois peões saem em busca dele, mas encontram apenas seus pertences pessoais. Há uma passagem no tempo de dois anos e mostra que o protagonista nunca desistiu de encontrar o pai. O mistério se mantém até o último capítulo da novela, quando é revelado o verdadeiro destino de Joventino.

+ Joventino morre em Pantanal?

Joventino é o Velho do Rio

José Leôncio sempre acreditou que seu pai não morreu e que ainda estava por perto – e ele está certo. No último capítulo, o protagonista sentirá fortes dores no peito e virá a morrer vítima de infarto. Durante as crises de dor, sua alma finalmente se reencontrará com a de seu pai, que revelará ser o Velho do Rio (Osmar Prado).

O icônico personagem tem o poder sobrenatural de se transformar na maior sucuri da região. Ele também é um guardião das belezas naturais do Pantanal e ajuda pessoas que se perdem por ali ou que são picadas por uma cobra típica do lugar.

O desfecho dá um toque sobrenatural à trama. Antes de Zé Leôncio descobrir a verdade, muitos moradores do Pantanal já haviam visto o Velho do Rio e juravam que ele era Joventino. O único que não conseguia vê-lo era o próprio protagonista, que só consegue contato com o pai depois da morte.

Na cena final, a criatura mística dirá que Zé Leôncio deve cuidar de seus filhos e netos, assim como ele fez todos esses anos.

Osmar Prado é o ator que interpreta o icônico personagem. O famoso tem 64 anos e é um dos mais renomados artistas da teledramaturgia brasileira, iniciando sua carreira na década de 60.

Em 1990, Claudio Marzo interpretou não só o Velho do Rio, mas também José Leôncio. O ator faleceu em 2015, aos 74 anos, vítima de complicações pulmonares.

Na nova versão da novela, apenas quem irá viver dois personagens é o ator Irandhir Santos, que vive Joventino na primeira fase da trama e José Lucas de Nada na segunda – o artista vive avô e neto no mesmo folhetim.

+ Conheça Eugênio, personagem de Almir Sater em Pantanal