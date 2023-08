O que aconteceu com o Dengue e o Praga da Xuxa?

Veja o que aconteceu com o Dengue e o Praga do programa de Xuxa - Foto: Reprodução/Instagram/@roberto_bettini/Divulgação

Além das populares Paquitas, Xuxa contava com a participação de mais duas figuras no palco: Dengue, de Roberto Bettini, e o Praga, personagem de Armando Moraes. Eles ajudavam a animação e organização do auditório, mas sumiram da televisão após o fim do programa da loira na TV Globo. Por onde eles andam agora? Um deles se tornou empresário, enquanto o outro morreu há alguns anos.

Roberto Bettini foi o Dengue no programa de Xuxa

Roberto Bettini viveu o famoso Dengue da Xuxa e usava uma fantasia de mosquito. Ele também tinha uma guitarra de mentira em mãos e era um dos assistentes de palco mais populares da loira.

O personagem foi um enorme sucesso e chegou até a ser convidado para ter o próprio programa, na Argentina, depois que deixou de trabalhar com Xuxa, que se chamaria El Show de Dengue. No entanto, o projeto não foi para frente devido a uma crise econômica que o país enfrentava na época, segundo ele contou em publicação no Instagram, em maio de 2021.

Hoje, aos 62 anos de idade, Roberto não atua mais na televisão, mas mantém uma empresa de produção de shows nacionais e internacionais. Sua empresa tem matriz no bairro Bela Vista, na Avenida Paulista, e também conta com escritórios em Cerejeiras, Rondônia, e Cabo Frio, no Rio de Janeiro, onde vive atualmente.

Casado com Mônica Monsores há 26 anos, ele troca muitas declarações de amor e faz publicações apaixonadas para a esposa nas redes sociais. Eles moraram por mais de uma década em Rondônia, mas se mudaram para Cabo Frio, no Rio de Janeiro no primeiro semestre de 2023, para ficar perto dos filhos jogadores de futebol, segundo contou ao Extra, em março.

Roberto tem três filhos, Paulo Henrique, de 23 anos, que joga pelo União Barbarense, time do interior de São Paulo, Paulo Roberto, de 19 anos, que compartilha o time do irmão, além do caçula Ítalo, de 15 anos. Há pouco mais de um ano, Roberto e a esposa Mônica se tornaram vovôs do pequeno Henrique, filho do primogênito do casal.

Armando Moraes, o Praga, já morreu

Armando Moraes interpretava o Praga ao lado de Xuxa e usava uma fantasia de tartaruga que divertia as crianças. Ele faleceu em 2003, aos 38 anos de idade, vítima de um infarto, e na época não trabalhava mais com a apresentadora.

Sucesso em o Xou da Xuxa, programa que ficou no ar de 1986 a 1992, ele chegou a trabalhar no projeto seguinte da apresentadora, o Planeta Xuxa, que começou em 1997, mas se afastou por questões de saúde, segundo informações do Na Telinha de abril de 2021.

Armando teve carreira na Manchete e TV Globo, mas na época de sua morte, o artista não era destaque na mídia e sua partida foi pouco noticiada. Em entrevista que cedeu para o UOL, em 2016, Roberto Bettini, o Dengue, reclamou da pouco atenção que o colega de trabalhou ganhou na imprensa na época de sua morte e contou que só descobriu que Armando havia falecido dois anos mais tarde. "A mídia não falou nada. Achei uma falta de respeito absurda. Achei até um erro da própria Xuxa. O cara merecia no mínimo uma homenagem. A partir dali fiquei meio desiludido", reclamou.

