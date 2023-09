Filme Yesterday - A Trilha do Sucesso: onde assistir em 2023

O filme Yesterday - A Trilha do Sucesso, que fez barulho em 2019 e arrecadou mais de 150 milhões de dólares ao redor do mundo, já apareceu algumas vezes na televisão brasileira, mas nem sempre é fácil acompanhar uma trama nas telinhas quando se está com pressa, já que não é possível pausar, voltar, adiantar ou pular intervalos. Neste caso, é ótimo encontrar onde assistir o longa-metragem online, para que você possa ver a hora que quiser. Por isso, fomos atrás para conferir em qual streaming a produção está disponível!

A história de Yesterday segue o cantor Jack Malik, que é dedicado e de certa forma talentoso, mas não tem sucesso e parece que nunca vai conseguir chegar a um verdadeiro lugar no mundo da música. No entanto, um milagre ocorre e tudo muda de um dia para o outro. Depois que o rapaz sofre um acidente de bicicleta, ele acorda no hospital. Tudo parece normal até que ele descobre que o mundo está estranho e algumas coisas não existem mais, como Coca-Cola, cigarros e o pior de tudo: a banda Beatles!

Já que aparentemente ninguém no mundo se lembra de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr além dele, Jack então resolve regravar todas as músicas que consegue se lembrar da banda britânica e vira um grande sucesso. Porém, nem tudo é fácil como parece.

Filme Yesterday está disponível para aluguel

O filme Yesterday - A Trilha do Sucesso está em quatro plataformas: Amazon Prime Video, Google Play Filmes, Youtubes Filmes e o Itunes, da Apple. Em todas elas é preciso abrir a carteira e pagar pelo aluguel ou compra do longa para conseguir conferi-lo, os valores são bem parecidos, começando em R$ 6,90.

Amazon Prime Video

É necessário ter uma conta no site da Amazon Prime Video para conseguir alugar o filme na plataforma. O player só é liberado quando um login e senha é adicionado, e claro um pagamento. O valor do aluguel no site é R$ 6,90. Segundo as regras do site, o filme fica disponível na sua conta por 30 dias, mas após ser iniciado, precisa ser conferido em até 48 horas.

Aluguel - Valor qualidade HD: R$ 6,90

Aluguel - Valor qualidade SD: R$ 6,90

Google Play Filmes

Na loja do Google Play Filmes, você pode alugar como também comprar o filme Yesterday. Se você alugá-lo, ele sairá da conta no tempo determinado pelo site, que o mesmo usado pelo Amazon Prime Video, 30 dias no seu perfil, mas apenas 48 horas após o play. Porém, se você comprá-lo, ele não sairá mais de lá e você poderá revê-lo.

O valor de aluguel é de R$ 6,90, já o de compra é mais caro, R$ 24,90. A única qualidade de imagem disponível é HD. É necessário ter uma conta Google para conseguir se conectar.

Aluguel - Valor qualidade HD: R$ 6,90

Compra - Valor qualidade SD: R$ 24,90

Itunes

Para quem vai alugar no Itunes, o valor do aluguel é um pouco maior, R$ 9,90. Você pode usar tanto o aplicativo do Itunes quanto o da Apple TV para conferir o longa. As regras se repetem por aqui, após o pagamento, o filme Yesterday ficará 30 dias na sua conta, mas a partir do momento que você começar a ver o filme, precisa terminá-lo em até 2 dias.

Aluguel - Valor qualidade HD: R$ 9,90

Youtube Filmes

No Youtube Filmes, você também pode escolher comprar ou alugar. Os valores se repetem do Google Play Filmes e as regras são as mesmas das outras plataformas, é necessário ter uma conta com login e senha e após o pagamento o filme ficará disppnível por 30 dias no seu perfil, mas após iniciado, precisa ser finalizado em até 48 horas.

Aluguel - Valor qualidade HD: R$ 6,90

Compra - Valor qualidade SD: R$ 24,90

Confira o trailer do filme no Youtube Filmes e já alugue na plataforma em seguida se quiser:

Confira - Além de Yesterday, os filmes da Sessão da Tarde da semana de 4 a 8 de setembro

Elenco do filme Yesterday - A Trilha do Sucesso

O elenco do filme Yesterday é estrelado pelo ator britânico de 32 anos Himesh Patel, que interpreta o músico Jack Malik. O famoso se destacou há alguns meses no primeiro episódio da sexta temporada de Black Mirror, Joan é horrível, e no último ano estrelou a minissérie Estação Onze (2021 - 2022), da HBO, baseado em um livro homônimo sobre uma epidemia que atinge o planeta. Ele participou também de Enola Holmes 2 (2022) na Netflix e Tenet (2020), filme de Christopher Nolan.

Sua grande parceira de cena é a atriz britânica Lily James, de 34 anos, que vive Ellie Appleton na trama. Ela é uma grande amiga do personagem na história, seu maior apoio na carreira musical, e também interesse amoroso de Jack ao longo do filme. A famosa é conhecida principalmente por seu trabalho como a protagonista de Mamma Mia 2: Lá Vamos Nós de Novo (2018), o live action de Cinderella (2015), Em Ritmo de Fuga (2017) e a minisérie Guerra & Paz (2016).

Kate McKinnon, 39 anos, e recentemente vista no filme Barbie como a "Barbie estranha", em Yesterday é uma empresária gananciosa que na história vai atrás de Jack depois que ele se torna conhecido. Joel Fry, 38 anos, interpreta Rocky, um grande amigo do protagonista.

Além disso, três artistas que aparecem como eles mesmos na história são o cantor Ed Sheeran, 32 anos, que entra em contato com Jack depois do sucesso estrondoso do cantor com as músicas "roubadas" dos Beatles, o apresentador James Corden, 45 anos, que entrevista Jack em seu programa, e Ana de Armas, 35 anos, que é uma das convidadas do talk show de Corden no mesmo dia que Jack.

Elenco do filme Yesterday

Himesh Patel - Jack Malik - protagonista

Lily James - Ellie - amiga de Jack

Kate Mckinnon - Debra Hammer - empresária

Joel Fry - Rochy - amigo de Jack

Meera Syal - Sheila Malik - mãe de Jack

Sanjeev Bhaskar - Jed Malik - pai de Jack

Sophia Di Martino - Carol - amiga de Jack

Harry Michell - Nick - amigo de Jack

Ana de Armas - ela mesma

Ed Sheeran - ele mesmo

James Corden - ele mesmo

Vincent Franklin - Brian - amigo dos pais de Jack

Leia também - Por que não tem Coca-Cola no filme Yesterday e o que mais não existe?