O que o Caíque de Travessia tem? Entenda por que o rapaz rejeita Leonor

O que o Caíque de Travessia tem causa curiosidade no público da novela, já que o instrutor de asa-delta sempre foge de Leonor (Vanessa Giácomo) quando o clima começa a esquentar com a namorada. Até agora, o rapaz ainda não revelou para o público e nem para sua amada o motivo para recusar as investidas dela.

O que Caíque de Travessia tem? Personagem é assexual

Leonor não desiste de tentar se relacionar intimamente com Caíque, com quem engatou um namoro. A corretora de imóveis já armou dezenas de situações para ficar a sós com o rapaz, mas o loiro sempre foge quando o clima começa a esquentar entre eles.

Até agora, o rapaz ainda não contou para sua amada que é assexual, ou seja, não têm vontade de fazer sexo. O tema será explorado pela autora Glória Perez através da história de Caíque e também de Rudá (Guilherme Cabral), que ao contrário do namorado de Leonor, é assexual estrito e não tem interesse em engatar relacionamentos românticos.

Ainda não se sabe quando Caíque irá revelar para Leonor sobre sua sexualidade. Por enquanto, a irmã de Guida (Alessandra Negrini) segue frustrada por não conseguir levar seu amado para a cama. A corretora fica chateada durante uma viagem do casal para Angra dos Reis, na qual ela tenta chamar o rapaz junto dela em uma banheira, mas ele recusa.

A relação ficará estremecida a partir daí. Caíque vai até conversar com Oto (Rômulo Estrela), que o aconselhará a não desistir da namorada. Em cenas previstas para irem ao ar em 23 de dezembro, o hacker irá questionar o rapaz sobre sua sexualidade, que irá reagir.

Apesar do conflito entre Caíque e Leonor, o loiro vai aceitar o convite da namorada para passar o Natal na casa da tia Cotinha (Ana Lucia Torre).

O que é a assexualidade?

Assim como Caíque de Travessia, pessoas assexuais não sentem vontade de fazer sexo, de acordo com o portal americano Healthline. No entanto, alguns 'aces' podem sentir atração sexual em circunstâncias limitadas, como por exemplo, quando desenvolvem uma conexão emocional profunda com o/a parceiro (a) - essas pessoas são chamadas de demissexuais.

Dentro da assexualidade, há diferentes níveis de interesse por sexo. Há pessoas que consideram o sexo agradável, neutro ou que sentem incômodo, como Rudá. Há também os arromânticos, que sentem pouca ou nenhuma atração romântica - que não é o caso de Caíque.

Leonor e Caíque vão ficar juntos em Travessia?

Por enquanto, Leonor e Caíque seguem se relacionando na novela Travessia. A trama de Glória Perez é uma obra aberta e pode mudar de acordo com a resposta do público, portanto ainda não se sabe se os dois vão continuar juntos.

Ao longo dos próximos capítulos, a autora deve explorar mais o tema da assexualidade. A entrada de Caíque na trama, inclusive, irá ajudar Rudá a entender a própria sexualidade. Por enquanto, o jovem não tem mostrado interesse em relacionamentos e se mostra bastante irritado quando Moretti (Rodrigo Lombardi) tenta empurrá-lo para cima de garotas.

Leonor também voltará a se envolver em dramas amorosos envolvendo o cunhado. Em cenas que vão ao ar nesta quarta-feira, 14, a corretora irá contar para Guida que Moretti a beijou. A confissão irá causar um novo abalo na relação entre as irmãs, que já estava estremecida quando Leonor descobriu que Guida iria se casar com seu ex-namorado no início da novela.

Guida só irá avisar para Moretti que sabe sobre o beijo no capítulo de sábado, 17. Nos próximos episódios da trama, o público também acompanha Leonor em seu novo trabalho, que passa a fazer parte da empresa de Guerra (Humberto Martins).