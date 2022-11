Interpretado por Romulo Estrela, Oto está rendido por Brisa (Lucy Alves). O hacker está apaixonado e só quer saber de ficar com a maranhense, mas o caminho que precisará percorrer para continuar com a moça não será fácil. Além de ter um passado misterioso, que levanta a questão sobre qual o segredo de Oto na novela Travessia, ele terá problemas com Moretti (Rodrigo Lombardi).

+Travessia: Brisa perde a guarda do filho após teste de DNA

O que acontece com Oto na novela Travessia?

Oto esconde dois segredos em Travessia, o primeiro deles é algo envolvendo seu passado. Ele tem um delito que não revela de jeito nenhum para Brisa. Já o segundo, é o romance com a lavadeira, que ele esconde de Moretti (Rodrigo Lombardi).

Sobre seu passado, a revelação ainda está longe e até agora não foi divulgado pela TV Globo ou qualquer outro veículo da imprensa qual é este grande segredo. No capítulo da próxima segunda-feira (28), Brisa irá conversar com sua advogada, Juliana (Tabata Contri), e dirá que Oto não quer revelar o delito em que ele se envolveu, para não prejudicar outra pessoa.

As únicas indicações sobre o que o hacker possa ter feito de errado no passado aparecem no resumo do capítulo do dia 3 de dezembro, em que Caíque (Thiago Fragoso) conta para Leonor (Vanessa Giácomo) que Oto se meteu em complicações antes de aceitar o convite de Moretti para morar em Portugal.

Já o outro segredo de Oto, a relação com Brisa, será descoberto em breve. O empresário ficará desconfiado do funcionário e esconderá um GPS no carro de Oto. Ele então constatará que o rapaz estava na Vila Isabel. Moretti irá até o endereço e descobrirá que Oto está namorando com Brisa. Ele vai confrontar o hacker e acusá-lo de ter traído sua confiança.

Quem tem acompanhado a novela sabe que Moretti não gosta nada da ideia de Oto se envolver com a moça e tem medo dos problemas que o relacionamento com a lavadeira podem causar para a dupla. Depois dos dois meses que Brisa passou na prisão, Oto a ajudou a conseguir sua liberdade de forma escondida, fazendo tudo pelas costas de Moretti e também seu advogado, Stenio (Alexandre Nero).

+Música da Brisa na novela Travessia: a história de Espumas ao Vento

Moretti e Oto vão entrar em conflito

A desavença entre Moretti e o hacker depois que o empresário descobrir qual o segredo de Oto na novela Travessia vai ser grande, a ponto de virar um confronto físico.

Revoltado, Moretti dirá para Guida (Alessandra Negrini) que tem Oto em suas mãos, mas não contará para a amada qual a vantagem que tem em mãos sobre o hacker. Guida tentará descobrir o motivo da briga entre os dois com Oto, mas não terá sucesso.

Por medo do que pode acontecer, ela pegará escondido a arma de Moretti. Primeiro, ela a esconderá. Depois, ela a entrevistará para Inácia (Noemia Costa).

Pouco depois, Moretti irá encontrar Oto no escritório de Laís e vai ameaça-lo. A advogada ficará confusa com a desavença entre eles. Stenio entrará na jogada e perguntará para o hacker se ele se sente ameaçado pelo patrão.

Em seguida, o hacker ficará em maus lençóis, pois Moretti vai agredir Oto. Só depois da confusão e de ter saído na porrada com Oto é que ele dará conta que sua arma sumiu da gaveta.

Diante de toda a confusão, Stenio vai dar conselhos para Oto. Ele então mandará o hacker se afastar de Brisa, o que claro, não o deixará nada contente.

Leia também

Cropped da Brisa da novela Travessia: veja como fazer a tendência