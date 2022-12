Resumo da novela Travessia: 6 acontecimentos entre 12 e 17 de dezembro

No resumo da novela Travessia desta semana, Sara (Isabelle Nassar) vai chegar para movimentar o núcleo de Guerra (Humberto Martins). A moça irá até a construtora do ricaço para tentar saber informações sobre Débora (Grazi Massafera) e acaba encontrando Chiara (Jade Picon). Já no núcleo de Brisa (Lucy Alves), a maranhense seguirá sem a guarda de Tonho (Vicente Alvite).

Sara procura Guerra em busca de notícias sobre Débora - Resumo da novela Travessia

No capítulo de segunda-feira, 12, Sara em Travessia dirá a Dante (Marcos Caruso) que quer localizar a amiga, Débora - ela não sabe que a loira morreu há 20 anos. Ela contará ao professor que a moça traiu Guerra com Moretti (Rodrigo Lombardi), engravidando do último. Dante também fica sabendo por Sara que o empresário atirou no marido de Guida (Alessandra Negrini) quando flagrou o sócio com a namorada.

Na terça, Sara irá abordar Guerra na construtora. Cidália (Cássia Kis) vai intervir para proteger o patrão e dirá que o ricaço não tem nenhuma informação sobre o paradeiro de Débora, mas a moça dirá que não confia na assistente do ricaço. Quem vai estranhar a reação do pai ao ver Sara será Chiara (Jade Picon).

Ainda nesta semana, Sara descobrirá onde Moretti mora e irá atrás do pilantra para tentar descobrir onde está Débora. Ela também vai comentar com Guerra que achou Chiara parecida com sua amiga.

Ari segue com a guarda de Tonho

A disputa pela guarda de Tonho continua nesta semana, com um resultado desfavorável para Brisa. No capítulo de terça-feira, 13, o garoto dirá para mãe que não gosta de Oto (Rômulo Estrela), novo namorado dela. No mesmo dia, ela receberá a notícia através de Juliana (Tabata Contri) que o Juiz manteve a guarda de seu filho com Ari (Chay Suede).

No final da semana, a protagonista vai tirar satisfações com 0 ex-noivo. Brisa acusará Ari de colocar Tonho contra Oto e conspirar para o namorado não arrumar emprego. O hacker também irá até a construtora procurar por sua amada e acabará tendo uma discussão com o arquiteto.

Moretti encontra Chiara e Guerra - Resumo da novela Travessia

O caminho de Moretti e Guerra se cruzará mais uma vez. Em cenas que vão ao ar na quarta-feira, 14, o empresário vai encontrar o ex-sócio em uma loja de conveniência, enquanto estiver passeando com sua filha Chiara. Guerra e Moretti desviam os olhares um do outro.

Por enquanto, a patricinha não vai descobrir que aquele é o Moretti que ela tanto procura. Ao longo da semana, a jovem comentará com Júlia (Nathália Falcão) sua cisma de que Moretti possa saber algo sobre sua mãe que Guerra esconde.

Cidália alerta Guerra - Resumo da novela Travessia

Cidália ficará atenta com a chegada de Débora no Rio de Janeiro. Temendo que a verdade sobre a paternidade de Chiara venha à tona, ela aconselha Guerra a voltar com as ações dadas a Chiara para o nome do empresário.

A assistente teme que Moretti descubra que Chiara é sua filha e volte a fazer parte da empresa da qual ele foi expulso há 20 anos.

Pai de Brisa pode estar vivo

Já na sexta-feira, 16, Brisa receberá uma visita misteriosa. A maranhense será surpreendida com a presença de um senhor desconhecido na igreja, que dirá para a mocinha que uma pessoa de sua família está bem próxima, sem dar mais detalhes.

A mãe de Tonho vai comentar com Tininha (Camila Rocha) sobre o homem que apareceu na igreja e desapareceu. A carioca então vai levantar a possibilidade do pai de Brisa estar vivo.

Quem vai trazer mais detalhes para essa história será Creusa (Luci Pereira). A empregada doméstica contará para a afilhada que a mãe dela estava sozinha quando morreu no parto, feito em um barco.

Moretti segue em maus lençóis - Resumo da novela Travessia

A semana de Moretti será agitada no resumo da novela Travessia. Depois que Rudá (Guilherme Cabral) acusar o padrasto de ter atropelado alguém, Cotinha (Ana Lúcia Torre) contará a Oto que o adolescente acha que foi o marido de sua mãe o responsável pelo atropelamento. O hacker dirá para Brisa que tem quase certeza que foi seu ex-patrão quem causou o "acidente".

Na quarta-feira, Leonor (Vanessa Giácomo) contará para Guida que Moretti a beijou, mas a mulher só contará para o marido que descobriu a traição no capítulo de sábado.

Enquanto isso, Oto assinará destrato com Moretti, mas o vilão lembrará o ex-funcionário que ele assumirá toda a culpa se o caso do hackeamento vier à tona. Stenio aconselhará seu cliente a deixar Oto seguir sua vida.

