Quem é a mãe de Brisa na novela? Veja teoria sobre identidade da mulher

Entre todas as reviravoltas e mistérios de Travessia, a informação de quem é a mãe de Brisa na novela - ou pode ser -, tem atraído a atenção do público. A jovem cresceu como órfã e foi batizada por Creusa, mas a teoria dos fãs da trama de Glória Perez dão conta que os laços entre as duas é maior.

Quem é o pai e a mãe da Brisa na novela Travessia?

As teorias de quem são os pais de Brisa surgiram depois que um homem misterioso apareceu para a maranhense em uma igreja. Para completar, Creusa - que é madrinha da mocinha -, decidiu revelar detalhes de seu nascimento.

Segundo a empregada vivida por Luci Pereira, ela não chegou a conhecer a mãe da jovem e apenas a viu de longe. Em cenas do capítulo do dia 17 de dezembro, Creusa relatou que Brisa nasceu em um barco que saiu de Recife e seguia para Belém. No entanto, por conta do nascimento de Brisa, o barco parou em Mandacaru. No entanto, a mãe da jovem morreu e Brisa foi entregue na casa das freiras para ser criada.

Creusa disse que estava lá e assistiu a tudo, então ficou próxima da menina e se tornou sua madrinha.

Brisa ouviu a história e apesar de ter dúvidas sobre seu passado, acreditou em tudo. Mas entre o público, há desconfiança. "E se Creusa estiver mentindo e ela for a mãe da Brisa", questionou um fã da atração no Twitter.

E se Creusa estiver mentindo e ela for a mãe da Brisa#Travessia pic.twitter.com/JEr8xiX2Zl — Luccas Oliveiraa123 (@LuccasO156) December 18, 2022

A possibilidade de Brisa estar mais perto de sua mãe do que imagina é levantada porque um homem misterioso abordou a personagem de Lucy Alves na igreja. A namorada de Oto lamentava não ter parentes de sangue e sempre ter sido tão sozinha. Porém, o homem a alertou: "tem sim. E está muito mais perto de você do que você imagina! Muito mais perto".

Brisa: “Sempre fui sozinha a minha vida toda.. nunca tive nem pai nem mãe.. parente de sangue”

“Tem sim, tá mais perto do que imagina” mds quem é parente dela? Que cena, me arrepiei aqui com essa revelação.. Lucy Alves vc é uma baita atriz quanta emoção em cena 🥹🤍 #Travessia pic.twitter.com/LHyg0KC4WN — Bru🇧🇷. fan account (@Lukespricho) December 17, 2022

Por enquanto, a informação é mantida a sete chaves pela autora Gloria Perez. Não se sabe com certeza até agora se a mãe da moça realmente morreu, porque o único relato sobre o assunto é o de Creusa e não há provas concretas sobre.

E quem pode ser o pai?

O homem misterioso que abordou Brisa na igreja não especificou sobre o parente de sangue que está próximo de Brisa. Por isso, também há teorias que a informação poderia não ser sobre a mãe de Brisa na novela, mas o pai da personagem. Nas redes sociais, alguns fãs da produção apontam para o nome de Guerra (Humberto Martins).

"A construção do Guerra ser pai da Brisa foi bem feita. Gloria Perez não está doida. Alguma coisa fez Guerra querer construir shopping no Maranhão. Como Maranhão entrou na vida dele? Será que é infértil ou uma ex do Guerra mentiu para ele sobre a gravidez? É possível sim", questionou uma internauta.

A construção do Guerra ser pai d Brisa foi bem feita. @gloriafperez não está doida. Alguma coisa fez Guerra querer construir shopping no Maranhão. Como Maranhão entrou na vida dele? Será q é infértil ou uma ex do Guerra mentiu pra ele sobre a gravidez? É possível sim #Travessia — Mulher de Interior (@OiCrisPaulino) December 17, 2022

O recente envolvimento de Silene (Aoxi) com Guerra também fez o público ficar com a pulga atrás da orelha, pois assim o empresário estará cada vez mais perto da suposta filha. "A Ailene vai ser a desculpa perfeita para o Guerra começar a frequentar a Vila Isabel e ficar perto da Brisa quando ele descobrir que é pai dela, fica vendo", escreveu um fã.

a silene vai ser a desculpa perfeita pro guerra começar a frequentar a vila isabel e ficar perto da brisa quando ele descobrir que é pai dela, fica vendo #travessia — joy 🇾🇪🐺 (@spfcjooy) December 18, 2022

"Acho tudo a ver Guerra ser pai da brisa e Moretti pai da Chiara um bom enredo isso deveria já estar na mente da Gloria desde o início", disse outro.

Acho tudo haver guerra ser pai da brisa e moreti pai da chiara um bom enredo isso deveria ja eatar na mente da gloria desdo inicio #Travessia — Rai (@santosgio23) December 17, 2022

Oto vai pedir Brisa em casamento, mas casal vai se separar

Enquanto o mistério sobre quem é a mãe de Brisa na novela e quem é o pai não tiver solução, a vida amorosa da personagem irá ganhar desenvolvimento. No entanto, não como o público gostaria. Oto vai pedir a namorada em casamento, mas pouco depois o casal irá se separar.

De acordo com os resumos de Travessia, Oto pedirá Brisa em casamento no capítulo do dia 31 de dezembro, o sábado do Ano Novo. O casal ficará feliz com o novo passo, mas por pouco tempo.

Nos próximos capítulos - da primeira semana de janeiro - Brisa irá interagir com Ari após receber ameaças de Moretti. Uma confusão irá se instalar entre Oto, Brisa e Ari e o casal vai se desentender. Oto sentirá que a noiva não confia nele. Por isso, o casal acabará cancelamento o casamento e terminando o namoro.

