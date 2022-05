O Velho do Rio é o pai do Leôncio, mas personagem não consegue encontrar a entidade - Foto: Reprodução/Globo

O Velho do Rio é o pai do Leôncio? Como Zé descobre a verdade

O público vive com a dúvida se o Velho do Rio é o pai do Leôncio ou não. Trindade (Gabriel Sater) já comentou com o personagem de Marcos Palmeira que acredita que a entidade é Joventino (Irandhir Santos), o pai de Zé Leôncio que desapareceu depois de perseguir um boi no mato. A pulga atrás da orelha de Zé não o abandonou desde então.

O Velho do Rio é o pai do Zé Leôncio em Pantanal?

O Velho do Rio é o pai do Zé Leôncio na novela Pantanal. O encontro de pai e filho demora a acontecer no folhetim e a verdade sobre a identidade de Joventino só é revelada para José Leôncio no final da trama. Na versão de 1990, o fazendeiro só fica cara a cara com o pai no último capítulo.

Tudo acontece depois que Zé Leôncio falece na novela Pantanal. O personagem sofre um infarto depois de se casar com Filó e se despede do mundo dos vivos. O espírito de Zé então encontra o Velho do Rio e finalmente descobre que a entidade é o seu pai desaparecido.

O fazendeiro lamenta a procura por Joventino, que durou anos e nunca teve sucesso: “por que pai? Por que nunca apareceu para mim? Eu que sempre chamei o senhor. Eu que sempre estive no seu rastro”. “Mas você nunca acreditou filho”, observa o guardião, que completa em seguida: “deixei que você viesse ao meu encontro”.

A dupla conversa um pouco e o Velho do Rio explica o que aconteceu quando desapareceu. Durante a briga com o boi no mato, Joventino caiu do cavalo e depois foi atingido por uma cobra no pescoço. Zé Leôncio se revolta ao descobrir como foi a morte do pai e diz ao Velho do Rio que errou em ir sozinho atrás do boi, pois eles haviam combinado de pegá-lo juntos. “Já estava escrito”, diz a entidade com tranquilidade.

Após mais papo, o Velho do Rio diz para Zé Leôncio que está cansado e que é hora de partir. Porém, o personagem comenta que é necessário que alguém continue protegendo o lugar e a família Leôncio. Assim, Joventino desaparece e em seguida José Leôncio aparece com todos os objetos e roupas do velho do rio. Ele se transforma em sucuri e vai para a água.

Quem são os netos do Velho do Rio

O Velho do Rio é avô de José Lucas de Nada, Tadeu e Jove. José Lucas de Nada é o filho mais velho de Zé Leôncio e no remake de 2022 não se parece com o pai, mas com o avô. Ambos são interpretados pelo ator Irandhir Santos.

Tadeu não é filho de sangue de José Leôncio. A verdade é revelada na reta final do folhetim, mas o fazendeiro continua o considerando filho, assim como o velho do rio, que diz ao rapaz que sempre será seu avô.

O mais novo entre os netos do Velho é Jove, que foi batizado em sua homenagem. O rapaz tem mais de um encontro com a entidade ao longo da novela.

Em 1990, o Velho do Rio pai de José Leôncio foi papel de Claudio Marzo. Em 2022, missão ficou com Osmar Prado:

Pantanal pode ser esticada?

O Entretê Spin Off do Terra teve acesso a um material enviado pela emissora a afiliadas e diz que a Globo pode esticar a novela até meados de outubro, caso a audiência continue dando bons frutos. Atualmente, a previsão é que o folhetim fique nas telinhas até setembro, mas o canal ainda tem tempo para mudar de ideia.

A emissora ainda não revelou qual a data do final do remake, mas segundo o portal, o sucesso de audiência do folhetim pode aumentar o número de capítulos, que por enquanto é previsto para ficar na casa dos 170.

Depois de uma baixa repercussão com Um Lugar ao Sol, antecessora de Pantanal, a emissora tem se dado bem com o remake da obra de Benedito Ruy Barbosa. De acordo com informações da própria Globo, o capítulo do dia 10 de maio bateu o recorde de maior audiência da novela das 21h no Rio de Janeiro desde 5 de novembro, data do desfecho da reprise de Império. Foram somados 34 pontos de audiência. Na trama do capítulo, Juma se aventurava na cidade do Rio com Jove.

