Olívia morre em Além da Ilusão após ser baleada? Veja final

Depois da filha de Heloísa (Paloma Duarte) ser baleada no capítulo exibido na última quarta-feira, 26, os internautas ficarem tensos para saber se Olívia morre em Além da Ilusão. A mocinha vai ficar entre a vida e a morte devido ao tiro na barriga e precisará de doação de sangue, fazendo com que Matias (Antônio Calloni) revele seu grande segredo.

Olívia morre em Além da Ilusão? O que acontece com a mocinha

Olívia (Débora Ozório) não morre em Além da Ilusão. Ela será salva após receber uma doação de sangue de Matias, que finalmente revela ser pai biológico da jovem.

A confusão começa quando a garota organiza um protesto contra a prisão de Tenório (Jayme Matarazzo) na frente da delegacia. Os policiais logo chegam para conter os manifestantes, que resistem à ordem. “Atenção, desordeiros! Passeatas estão proibidas pelo presidente Getúlio Vargas. Vocês têm cinco minutos pra dispersar!”, exige um dos policiais.

Olivia insiste em continuar protestando, até que os guardas começam a bater nos manifestantes com cassetetes e a atirar. “Ei! Seus covardes! Nós estamos desarmados!”, diz a jovem. É então que um dos policiais dá um tiro na barriga da garota, que cai desacordada no chão.

A filha de Heloísa é rapidamente levada ao hospital em estado grave e precisa ser operada. “A Olívia perdeu muito sangue e precisamos de um doador compatível com urgência”, diz o médico.

Em cenas que vão ao ar nesta quarta-feira, 27, os personagens vão começar a buscar um doador para a garota. Benê (Claudio Jaborandy) e Fátima (Patricia Pinho), pais de criação de Olívia, não vão poder doar pois não são compatíveis.

Violeta (Malu Gali) e Isadora (Larissa Manoela) se oferecem, mas o médico insiste que o sangue precisa vir de um parente de primeiro grau. Heloísa não pode ser a doadora pois está grávida, restando apenas o pai biológico como opção.

É então que, para salvar a vida da filha, Matias finalmente revela ser o pai de Olívia – no passado, ele e sua cunhada Heloísa tiveram um envolvimento e a mulher engravidou. Foi por isso que a menina foi arrancada dos braços da irmã de Violeta, para que ninguém descobrisse a traição.

“Se o melhor pra Olívia é que seja um parente de primeiro grau, eu doo, sou o pai de sangue”, dirá Matias. Violeta acreditará que o marido está delirando, mas Heloísa confirmará a história: “ele está falando a verdade. É o pai da Olívia”. A doação será feita com sucesso e salvará a vida da jovem.

Quando acaba Além da Ilusão?

Além da Ilusão acaba em 19 de agosto, sexta-feira, com reapresentação do último capítulo no dia 20. O público acompanha o desfecho das histórias de Isadora, Davi (Rafael Vitti), Violeta, Olívia e demais personagens nas próximas semanas.

A partir de 22 de agosto, Mar do Sertão passa a ser exibida na faixa das 18h. A novela é de autoria de Mário Teixeira e como o nome sugere, se passa no sertão nordestino.

A trama é protagonizada por Renato Góes, Isadora Cruz e Sérgio Guizé e se passa na cidade fictícia de Canta Pedra. Quando Zé Paulino e Candoca estão prestes a se casar, o coronel Tertúlio (José de Abreu) dá uma ordem para que o protagonista leve um cavalo até outra cidade.

Quem vai com ele é Tertulinho, filho do coronel, que chega na cidade. Os dois são surpreendidos durante a viagem por uma chuva forte que cai ao longo do caminho e devasta o local.

Zé Paulino é dado como morto, enquanto Tertulinho sobrevive. Dez anos depois, descobre-se que o caipira não morreu: ele retorna para Canta Pedra, deixando todos chocados, inclusive Candoca, que se casou com o filho do coronel.