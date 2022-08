Onça da novela Pantanal vai morrer? Filho de Tenório atira em animal

Renato vai atirar no animal para salvar a vida do pai

A onça da novela Pantanal vai morrer nos próximos capítulos. O felino vai entrar em confronto com Tenório (Murilo Benício) e Renato (Gabriel Santana), mas o embate com os vilões vai custar sua vida. Juma (Alanis Guillen) vai sentir a morte da mãe e se lamentará junto ao Velho do Rio (Osmar Prado).

Maria Marruá, a Onça da novela Pantanal vai morrer

No capítulo deste sábado, 20, Tenório vai beber demais e decidirá partir em busca da sucuri que quase o matou no último episódio. Renato vai encontrar o pai de saída na fazenda e os dois vão em busca do animal. O caminho deles será interrompido pelo esturro da onça Marruá, que surgirá na frente deles.

Renato ficará em choque com a presença da onça e pedirá para o pai ficar imóvel. “Num vô arredar o pé do que é meu! Sai da frente, sua maldita… Ou eu te mato!”, anunciará Tenório. Antes que o vilão possa sacar a arma, a onça dará um salto em sua direção e pulará em seu peito.

A arma sai voando e cairá perto de Renato, que pega o revólver e atira na onça Marruá. Quando Tenório abre os olhos, está coberto de sangue. “Agora ela vai morrer… Longe daqui. Vem, vâmo voltar pra casa… Que tá ficando tarde”, diz o marido de Zuleica (Aline Borges), arrastando o filho para casa.

Depois que pai e filho saírem de cena, o Velho do Rio chega para se despedir da onça amiga: “é só, Maria Marruá… Ocê lutou uma vida inteira, Maria Marruá. Lutou duas vidas. É hora de ocê descansar. Ocê merece descanso. Ocê merece voltar pra casa. Voltar pra junto dos seus”.

Enquanto isso na tapera, Juma irá sentir que sua mãe está morta. “A mãe não tá mais aqui. Mataram ela, Joventino. Tiraram, outra vez, a vida de Maria Marruá!”, lamentará a protagonista. A mocinha explicará para Jove (Jesuíta Barbosa) que não sente mais a presença da mãe. “É. Ela desencantou pra sempre. (…) Acabou. Agora ela é só osso. Que nem o pai”, concluirá.

Maria Marruá volta à vida

Apesar da morte da onça, essa não será a última vez que Maria Marruá será citada na novela. Quando a mocinha estiver sofrendo, mais uma vez, com o luto, ela será acalentada pelo Velho do Rio, que lhe dará uma boa notícia.

A entidade revelará que Juma espera uma menina. “Vai ser menina a sua filhota…(…) E eu vou tá aqui, esperando por ela, como lhe disse…” contará o pai de todas as sucuris. Ele também dirá que quando a onça foi morta, o espírito de Maria já não estava mais no animal.

“Onde é que ela tá agora?”, questionará Juma. “Pra certas perguntas, não existe resposta. Mas ocê cuide bem dessa oncinha que ocê tá trazendo na sua barriga”, responderá o Velho, misterioso. A menina-onça vai ficar intrigada e concluíra que sua mãe irá reencarnar no corpo de sua filha.

Quando a filha de Juma vai nascer?

A filha de Juma nasce na reta final da novela – as cenas ainda não tem data certa para ir ao ar. Em 1990, a menina-onça deu à luz sozinha na beira do rio, assim como sua mãe na primeira fase da trama.

Juma começa a ter fortes contrações e pede aos seus céus para trazer sua filha ao mundo. “Volta para mim, Maria Marruá. Vai ser aqui e agora”, diz. Enquanto isso, Jove dispara à cavalo em direção ao rio para conseguir chegar a tempo do nascimento de sua filha.

A bebê nasce sob a benção do Velho do Rio. “Essa menina vai ser a rainha dessas águas e dessa mata”, comemora a entidade. Juma grita: “é menina! Minha filha! Maria Marruá Leôncio, filha de Juma Marruá!”.