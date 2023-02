'Mãe' é novidade do Globoplay - Foto: Reprodução/Globoplay

Tem novela turca do Globoplay em 2023: como assistir em português

Mãe, novela turca de sucesso em diversos países, chegou ao catálogo do Globoplay com exclusividade em janeiro deste ano. A trama gira em torno de um conflito familiar entre uma jovem menina de sete anos, a mãe adotiva e a biológica. A plataforma de streaming também conta com outros títulos turcos queridinhos dos noveleiros.

Quais as novelas turcas do Globoplay?

Além de 'Mãe', o Globoplay conta com outras novelas turcas em seu catálogo. Todos os títulos são estão disponíveis para assinantes da plataforma de streaming. Confira alguns deles:

Fatmagul (2010): a novela turca conta a história da jovem que leva o mesmo nome da série. A protagonista é estuprada por três homens, e quanto seu noivo descobre a violência sofrida por ela, decide romper a relação. A jovem passa a lutar contra o machismo presente na sociedade turca.

Uma Nova Vida (2020): Adem (Serkan Çayoğlu), um ex-militar das Forças Especiais do Exército da Turquia, passa a trabalhar como segurança de Yasemin (Melisa Aslı Pamuk), esposa de Timur (Tayanç Ayaydın), mas os dois acabam se apaixonando.

Por enquanto, o Globoplay conta com essas três novelas turcas em seu catálogo.

Os noveleiros podem assistir a outros títulos na Netflix e HBO Max, que também incluem séries e novelas da Turquia em seu catálogo. Veja como assistir as novelas turcas Netflix

Assistir novela Turca 'Mãe' no Globoplay

Sucesso no Globoplay, a novela turca "Mãe" conta com 85 capítulos e o streaming libera 15 episódios semanalmente sempre às segundas-feiras.

A trama turca conta a história de Melek (Beren Gökyildiz), uma menina de sete anos que sofre com os maus-tratos em casa. Sem afeto por parte da mãe e do padrasto, ela encontra a chance de ter uma nova vida ao se apegar a professora Zeynep Günes (Cansu Dere).

Melek é filha biológica de Sule Akçay (Gonca Vuslateri), que começa a trabalhar em um clube noturno após perder o marido. Ela se envolve com Cengiz Yildiz (Berkay Ates), um homem possessivo, alcoólatra e violento que maltrata sua filha. Com medo de ser abandonada pelo novo namorado, ela passa a ser conivente com a situação.

Ao notar o comportamento da aluna, Zeynep constrói uma relação mútua de afeto com a criança. A professor também é adotada - sua mãe adotiva é Cahide Günes (Gülenay Kalkan), uma grande advogada. No entanto, ela precisará encontrar uma maneira de inventar alguma desculpa sobre a menina para sua família.

Ela também precisará lidar com a volta de sua mãe biológica, Gönül Aslan (Vahide Perçin), que deixa a cadeia depois de 20 anos após ser acusada de assassinar o próprio marido e tenta se reaproximar da filha depois de tanto tempo. Tudo acontece enquanto Zeynep e Melek buscam juntas um recomeço para suas vidas.

Para assistir, é necessário ter um dos planos de assinatura pagos da plataforma. Os valores mensais começam em R$ 24,90.

Como assistir novelas turcas?

Assinantes do Globoplay só precisam procurar pelos títulos no campo de busca da plataforma. Já novos usuários precisam se cadastrar no streaming e adquirir um dos planos disponíveis.

Passo 1: acesse o Globoplay ou baixe o aplicativo em seu smartphone;

Passo 2: no canto superior direito, clique em 'assine já' e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência.

Passo 3: selecione um dos planos disponíveis. Os pacotes mensais começam em R$ 24,90, enquanto o anual custa R$ 238,80 e pode ser pago em até doze vezes no cartão de crédito.

Passo 4: concluída a assinatura, volte para a página inicial e procure pelos títulos disponíveis no campo de busca.

